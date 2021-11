En redes sociales, Bertha, hermana de Octavio Ocaña, le dedicó un mensaje tras su muerte: “No me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas”.

A unas horas de que Octavio Ocaña sea sepultado, luego de recibir un disparo en la cabeza que le quitó la vida, su hermana se despidió de él en Instagram.

Bertha también agradeció los mensajes de apoyo y condolencias que le ha hecho llegar el público a su familia por la lamentable pérdida de Octavio Ocaña.

La noche del domingo 31 de octubre, en su cuenta de Instagram, Bertha Pérez le dedicó un mensaje de despedida a su hermano menor, Octavio Ocaña.

El texto estuvo acompañado de una foto en la que el intérprete de ‘Benito Rivers’ aparece acompañado de su familia real, integrada por:

Bertha inició su mensaje señalando cuán importante era para Octavio Ocaña su familia, a la que hace unos meses se incorporó su novia Nerea Godínez y su pequeño hijo André:

Bertha habló un poco sobre los planes que tenía su hermano y de la relación tan cercana que ambos tenían, al ser los únicos de la familia que vivían cerca, fuera de Tabasco:

“Te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso tu siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado y tú siempre fuiste parte de mi lucha, y todos se fueron de México y solo me quedabas tu y yo no podía vivir más feliz de saber que ahí estabas y que sin importar el día o la hora mi gordito siempre estaba para mí

Bertha Pérez, hermana de Octavio Ocaña