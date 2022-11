¿Harto del encierro? Eugenio Derbez está feliz con que sus hijos lo lleven a pasear a dos meses de que fue operado del hombro derecho, tras accidente con un visor de realidad virtual que le provocó 15 fracturas.

A finales de agosto Alessandra Rosaldo de 51 años de edad compartió un comunicado en el que reveló que Eugenio Derbez de 61 años de edad se mantendría alejado de los reflectores tras sufrir un accidente.

En medio de las especulaciones por su estado de salud, Eugenio Derbez retomó su cuenta de Instagram donde reveló cómo va su proceso de recuperación.

Desde que se reveló que Eugenio Derbez sufrió un fuerte accidente que le provocó 15 fracturas en el hombro, se han generado varias especulaciones sobre su salud.

Para evitar más especulaciones, Eugenio Derbez compartió un nuevo video en donde muestra como va su proceso de recuperación, luego de que confesó que sufría con sus fisioterapias.

Eugenio Derbez se mostró más optimista por la recuperación de su hombro e incluso señalo que estaba feliz de que ya pueda salir a más lugares, pues ya tiene un mayor movimiento.

En el video Eugenio Derbez compartió que también recibió la visita de personas muy especiales, pues aunque se encuentra con Aitana Derbez de 8 años de edad, también le faltaba la presencia de sus otros hijos:

Eugenio Derbez confesó que sus hijos lo habían ido a visitar, situación que lo ponía muy feliz ya que pudo salir. El actor destacó que ya se encuentra harto de estar encerrado en su casa.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas. Primero en estos días me vinieron a visitar mis hijos, cosa que me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear. Ya estoy saliendo, ya estaba harto de estar encerrado”

Eugenio Derbez