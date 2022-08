Paco de Miguel vuelve a ser blanco de críticas por su comedia “misógina” y “sin gracia”. En redes sociales, su nombre ya es tendencia.

Con apenas 22 años de edad, Paco de Miguel es uno de los “comediantes” más famosos de México; su éxito, lo consolidó en redes sociales.

Entre imitaciones, sketches y una que otra broma de mal gusto, Paco de Miguel se hace conocer como la “mente maestra” detrás de personajes como Lety Mondragón, Iñaki y Meli.

Pero, ¿quién es Paco de Miguel? Aquí te contamos más sobre el polémico “comediante”.

Francisco de Miguel Flores, mejor conocido como Paco de Miguel, estaba en la primaria cuando comenzó a imitar , a modo de comedia, a familiares y profesores.

Hoy, con 22 años de edad, Paco de Miguel es uno de los comediantes e influencers más populares del momento.

Paco de Miguel ha contado que su mamá y las amigas de ella, fueron su primera inspiración a la hora de imitar.

Un día, cuando apenas tenía 13 años, decidió grabarse y subir los videos de comedia a la extinta red social ‘Vine’.

“Siempre he imitado, es algo que me gusta desde chiquito, los profesores me daban espacio de sus clases para hacerlo. También imitaba a artistas, un día decidí grabarme y el resto es historia.”

Paco de Miguel a El Heraldo