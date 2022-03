Hace 6 años Chris Rock se burló de Jada Pinkett Smith en los Oscar; este año lo volvió hacer y Will Smith lo golpeó

La pelea entre Will Smith y Chris Rock se robó el espectáculo de los Premios Oscar 2022, pero esta no es la primera vez que el comediante se burla de Jada Pinkett Smith, pues en el Oscar 2016, Rock hizo varias bromas ella durante su presentación.

Videos que circulan en redes sociales recordaron la premiación de los Oscar en 2016, cuando Chris Rock se burló del sabotaje a este galardón que era convocado por Jada Pinkett Smith.

“Jada boicoteando los Oscar, es como yo boicoteando las pantaletas de Rihanna, no fui invitado” dijo el comediante durante la premiación del 28 de febrero de 2016. Chris Rock

Pero las bromas continuaron y luego arremetió contra Will Smith: “No es justo que Will actuara bien y no fuera nominado, tampoco es justo que Will le pagara 20 mil dólares por ‘Wild Wild West’”.

En ese año los Premios Oscar fueron criticados por no nominar a actores de color y Jada Pinkett Smith pidió al gremio no asistir al evento como forma de protesta.

Cuando cuestionaron a Jada Pinkett Smith sobre las bromas de Chris Rock, ella lo tomó con calma y dijo:

“Son gajes del oficio, querido. Seguimos moviéndonos. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos”. Chris Rock

En esta ocasión las bromas de Chris Rock no pasaron a mayores y no se habló más del tema, hasta la premiación del 2022 donde al parecer las viejas rencillas terminaron en una ‘bofetada’.

El pleito viene de atrás. Aquí, la broma de Rock contra Jada Pinkett-Smith y su propuesta para boicotear el Óscar pic.twitter.com/nApRuvAEfY — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) March 28, 2022

Chris Rock paso de burlarse del boicoteo de Jada a hacer bromas de su alopecia

Desde hace unos años Jada Pinkett Smith padece alopecia, por lo que se le ha visto en los últimos meses con el cabello rapado.

Will Smith fue nominado como mejor actor por la película “King Richard” y su esposa lo acompañó para celebrar este momento.

Chris Rock subió al escenario para presentar la categoría Mejor Documental y le pareció buena idea hacer una rutina de comedia.

El comediante comparó la cabeza de Jada Pinkett Smith con uno de los personajes de la película ‘G.I Jane’, la cual fue interpretada por Demi Moore y tenía la cabeza rapada.

La inocente rutina no le pareció graciosa a Will Smith y subió al escenario para darle una bofetada. Posteriormente gritó enfurecido: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, mientras el público estaba atónito por la fuerte pelea.