Bárbara de Regil confiesa haber pensado en el suicidio

Durante una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, la actriz de 33 años, Bárbara de Regil confesó haber pensado en suicidio.

Y es que Bárbara de Regil dijo haber vivido varias situaciones difíciles después de haber quedado embaraza a los 16 años.

Las confesiones de la actriz se dieron debido a que estaba hablando sobre las críticas que ha recibido recientemente en redes sociales.

Pues debido a que en una ocasión le dio un cabezazo a su mamá, a modo de juego, Bárbara de Regil ha sido duramente criticada por su forma de ser.

De acuerdo con Bárbara de Regil, a pesar de que muchos la han señalado por su manera de comportarse, ella dijo no estar interesada en cambiar

Pues por el momento lo que más importa a Bárbara de Regil es estar bien con su hija y con su familia, además de poder ayudar a la gente que la sigue y la apoya en sus proyectos.

“Lo que me importa es estar bien conmigo, con Fer, con mi hija, nunca levanto el dedo para criticar nadie, al contario digo ‘güey, ¿cómo me atrevo?”

Y es que la actriz dijo que ella antes de pensar en criticar a las personas se pone a reflexionar sobre sus propias acciones.

Pues demás dijo que antes de querer ofender a alguien ella siempre en ayudarlos pues pueden estar viviendo situaciones complicadas y ella sabe que es eso.

Sobre sus experiencias, aunque la actriz no profundizo en el tema, narró que todo comenzó debido a que se embarazó muy joven y tomó varias malas decisiones.

“Yo estuve muy mal y me embaracé a los 16 y me dejaron, y me tatué, y dejé la escuela, y me quise quitar la vida, y mil cosas más que en algún momento contaré…”

Bárbara de Regil