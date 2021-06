A través de su cuenta de Twitter el periodista Gil Barrera reveló que Alejandra Guzmán había demandado a Gustavo Adolfo Infante por daños y perjuicios.

En su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante se mostró muy molesto pues considera que todas estas querellas son una pérdida de tiempo y dinero, ya que no hay argumentos sólidos en su contra.

En el video, Gustavo Adolfo Infante se mostró muy molesto por la supuesta demanda que había interpuesto Alejandra Guzmán en su contra.

Gustavo Adolfo Infante puntualizó que por el momento no le había llegado ninguna notificación, aunque una persona lo fue a buscar, pero él se encontraba al aire.

“Yo no lo sé, pero estaba yo al aire cuando llegó una persona de un juzgado a dar una notificación y no lo pude recibir porque estuve yo al aire, entonces quedó de regresar el día de hoy, pero yo no la tengo”

Gustavo Adolfo Infante