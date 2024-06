¿La pelea entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame continúa? El periodista revela por qué el conductor terminó en el Torito.

El pasado viernes 14 de junio, Alfredo Adame -de 66 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que pasaría 6 horas detenido en el centro de reclusión temporal ubicado en la Ciudad de México.

Alfredo Adame señaló que iba voluntariamente a ser detenido luego de que un juez ordenó esa sanción por insultar a Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- y su mamá.

Tras todas las especulaciones, Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio y reveló si es que mandó a encarcelar a Alfredo Adame.

Gustavo Adolfo Infante incluso confesó que lo único que desea es que Alfredo Adame “desaparezca”, pues no lo quiere ver más.

¿Gustavo Adolfo Infante está detrás de la detención de Alfredo Adame?

Después de pasar 6 horas en el Torito, Alfredo Adame salió y sin mencionar nombres siguió burlándose de la situación a la que se enfrenta.

Y es que Alfredo Adame señaló que había sido detenido por romper una medida cautelar y hablar mal de una persona y su mamá.

Alfredo Adame (Agencia México)

Alfredo Adame señaló que esta persona había ido de “chillón al juzgado” y por eso le impusieron seis horas de detención voluntaria.

Aunque no mencionó su nombre, reporteros de inmediato acudieron con Gustavo Adolfo Infante para conocer qué es lo que había pasado con Alfredo Adame.

En entrevista compartida por el canal de YouTube de Michelle Rubalcava Gustavo Adolfo Infante habló de la detención de Alfredo Adame.

Gustavo Adolfo Infante destacó que el no metió a nadie en la cárcel, sino que fue un juez el que decidió la sanción de Alfredo Adame por meterse con su mamá.

“Por el hocico de Adame, yo no lo dije, no lo puse. Lo decidió un juez de control, el cuate siguió hablando de mí y de mi mamá, a mí me vale, pero se metió con mi mamá” Gustavo Adolfo Infante

En su conversación, Gustavo Adolfo Infante destacó que el juez es el que vio las pruebas y no es que él haya ido de “chillón con el juez”.

“Yo fui de chillón con el juez, pues el juez ha de estar tarado, lo que yo digo el juez hace, claro que no, el juez vio las pruebas” Gustavo Adolfo Infante

Sobre las burlas que siguió haciendo Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante señaló que está muy bien que lo haga porque así el juez se da cuenta de todo.

“Está muy bien que la juez se entere que se muere de la risa de lo que un juez de control dispone” Gustavo Adolfo Infante

A Gustavo Adolfo Infante lo que le gustaría es que Alfredo Adame desapareciera

Gustavo Adolfo Infante dejó en claro que Alfredo Adame no le ha ganado ninguna demanda pues no ha podido comprobar nada.

En su entrevista, Gustavo Adolfo Infante señaló que Alfredo Adame se echó para atrás de una demanda porque presentó un contrato que no era real.

“En los juzgados no me ha ganado un cuarto de juicio. Él me demandó hace 12 años por 10 millones de pesos y cuando le dijeron vamos a ver la empresa cuántos artistas ha contratado, se echaron para atrás porque era apócrifo el contrato” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante destacó que en la más reciente demanda de Alfredo Adame, presentó un contrato que se lo había dado un contrato.

“En está ocasión el contrato se lo dio su compadre por 250 mil millones de pesos, y yo como hable mal de él decidió quitarle el contrato a otro perro con ese hueso” Gustavo Adolfo Infante

En ese sentido, Gustavo Adolfo Infante puntualizó que duda que Alfredo Adame le paguen esas cantidades.

“A este güey que le van a estar pagando eso” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante dejó en claro que le gustaría que Alfredo Adame desapareciera pues no quiere saber nada de él.

“Yo no quiero que me tenga miedo, yo quisiera que desapareciera, así como todos sus hijos que no quieren volver a verlo en la vida, yo creo que hay mucha gente que no queremos saber nada de este sujeto” Gustavo Adolfo Infante

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante puntualizó que Alfredo Adame debería de estar en el psiquiátrico.

“Yo creo que debería de ir al psiquiátrico que es donde debería de estar” Gustavo Adolfo Infante