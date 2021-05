Gustavo Adolfo Infante arremete contra Paty Chapoy y Mara Patricia Castañeda

Pati Chapoy ofreció hace unos días una entrevista a Mara Patricia Castañeda con motivo del 25 aniversario de ‘Ventaneando’. Entre los temas que abordaron estuvo Gustavo Adolfo Infante.

Mara le preguntó a Pati Chapoy su opinión sobre las personas que tras haber recibido su apoyo, han terminado hablando mal de ella.

El nombre de Gustavo Adolfo Infante no se pronunció, pero la refencia de Pati Chapoy hacia él fue clara, por lo que el periodista de Imagen TV ya reaccionó.

Y lo hizo con una severa crítica hacia las dos periodistas, acusándolas de “salvar a abusadores” por la cobertura que han dado a las polémicas de Vicente Fernández y Enrique Guzmán.

En la entrevista que le dio a Mara Patricia Castañeda, quien ha resultado ser su prima, Pati Chapoy dijo que la ingratitud de alguno de sus excolaboradores no le quita el sueño.

“Lo único que pienso es que es muy mal agradecido y me da pena. No me detengo a investigar qué trae en la cabeza, para nada. Simplemente creo que es un pobre hombre”

Pati Chapoy