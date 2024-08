Guaynaa -de 31 años de edad- es un infiel más, pues habría más de una prueba de engaño a Lele Pons.

La historia de amor entre Guaynaa y Lele Pons podría terminar luego de que trascendiera una supuesta infidelidad de parte del cantante.

Según reportes de un periodista, Guaynaa estaría involucrado con una actriz de contenido para adultos y su relación extramarital habría empezado hace un mes.

En marzo del 2023, Guaynaa y Lele Pons se casaron y desde entonces a la pareja se le ha visto estable y enamorada.

Sin embargo, ahora se pone en tela de juicio su matrimonio, tras la noticia de una posible infidelidad de Guaynaa.

El matrimonio de Guaynaa y Lele Pons parecía ser sacado de un cuento de hadas, hasta que se trascendió una supuesta infidelidad de parte del cantante.

La noticia se ha vuelto viral en redes sociales, puesto que la pareja mantiene una relación bastante pública.

El periodista español Jordi Martin ha afirmado tener pruebas de que Guaynaa le ha sido infiel a Lele Pons.

En su poder existirían capturas de pantalla de videollamadas y hasta mensajes subidos de tono que Guaynaa le habría mandado a una mujer llamada Claudia Bavel, actriz de contenido para adultos.

Según rumores, Guaynaa involucró sentimientos en su relación extramarital y aunque Claudia Bavel le habría recordado su matrimonio, el cantante habría mentido sobre tener una relación abierta con Lele Pons.

Guaynaa y Claudia Bavel habrían empezado su relación hace un mes.

A casi cinco meses de celebrar su primer aniversario de casados, Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons.

El periodista Jordi Martin asegura tener las pruebas necesarias para desenmascarar al cantante puertorriqueño.

Guaynaa estaría involucrado con Claudia Bavel, quien también fue señalada por tener algo con Ozuna y J Balvin .

Se dice que el periodista tiene en sus manos mensajes subidos de tono y capturas de pantallas.

Incluso, destacó que tiene un audio donde Guaynaa revela cuáles son sus intenciones con Claudia Bavel.

El reportero aseguró que el equipo de trabajo de Guaynaa ya había intentado contactarlo para evitar que su presunta infidelidad salga a la luz.

Estas afirmaciones han causado un gran revuelo, ya que Lele Pons había revelado en un podcast que no perdonaría una infidelidad.

“Le damos un mensaje a Guaynaa que esté tranquilo, que los audios con su voz no van a salir. Pero si él dice que es falso, no me va a quedar de otra que sacarlos. No vayas a negar esto porque no lo puedes negar, y no vayas a poner en duda mi profesionalidad”.

Jordi Marin