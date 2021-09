Grupo Firme: Mhoni Vidente predice atentado en su contra; Eduin Caz reacciona con miedo

Mhoni Vidente lanzó una preocupante predicción hace unos días, advirtiendo a los integrantes del Grupo Firme que debían cuidarse, pues podrían ser víctimas de un atentado.

Las palabras de Mhoni Vidente hicieron que los fans del Grupo Firme recurrieran a las redes sociales para pedirles a los integrantes de la banda que tomaran las precauciones debidas.

Ante el revuelo generado, Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme publicó un video reconociendo que la predicción tiene asustados a los integrantes de la banda.

En una lectura de tarot para el diario ‘El Heraldo’, Mhoni Vidente comentó que el Grupo Firme alcanzó popularidad muy pronto, situación que ha generado envidias a su alrededor.

Ante ello, Mhoni Vidente dijo que el Grupo Firme podría ser víctima de un atentado o un fuerte accidente, en el estado de Jalisco:

Para Mhoni Vidente, el peligro que acecha a Grupo Firme sería resultado de brujería, pues han despertado envidia, “entre los mismo gruperos”. Por ello, remató:

“No te confíes Eduin, no se confíen Grupo Afirme (sic), que lo diabólico, la carta de la muerte y la carta del colgado están detrás de ellos”

Poco después, Eduin Caz publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde comentó que le habían hecho llegar insistentemente el video con la predicción de Mhoni Vidente.

El vocalista de Grupo Firme reconoció que las palabras de la vidente le provocaron miedo y por eso ahora teme ir a Jalisco:

“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces no tengo palabras, no sé qué hacer..., ya no voy a ir a Jalisco”

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme