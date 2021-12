Gloria Trevi demandará a quienes den información falsa sobre ella, esto luego de que se dijera que la cantante podía ser detenida por lavado de dinero y defraudación fiscal.

La cantante de ‘Pelo Suelto’, difundió un video por medio de sus abogados, asegurando emprenderá acciones legales contra quienes difundan información falsa sobre ella.

Señaló que la difamación a la que está siendo expuesta, le ha dejado consecuencias emocionales y de trabajo, así como efectos negativos en su familia.

A través de un video que compartieron sus abogados, Gloria Trevi dijo que demandaría a las personas que den información falsa sobre ella.

Y es que, por segunda ocasión, la cantante puntualizó que ella está dispuesta a cooperar con las autoridades en caso de que estas requieren información de cualquier tipo.

“Soy una persona respetuosa de las autoridades, pero al día de hoy yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, no he sido citada ni notificada”.

Gloria Trevi, cantante.