Tras señalar que su historia con Shakira tiene dos versiones, pero no dará la suya pues no le interesa, Gerard Piqué revela cómo enfrenta tanto hate.

Y es que a pesar de que ha pasado más de un año y medio desde que se separó de Shakira, fans de ésta no olvidarán el engaño de Gerard Piqué.

Pero sobre todo, no dejarán que disfrute de su noviazgo con Clara Chía, de 23 años de edad, quien fue la tercera en discordia.

Gerard Piqué y Clara Chía se comían a besos, mientras Shakira se iba de Barcelona (Especial)

Gerard Piqué hace una fuerte revelación tras su polémica separación de Shakira

Aunque el hate es mucho y parece no disminuir, a Gerard Piqué, de 36 años de edad, no le afecta ya que desde que se separó de Shakira, incluso antes, aprendió a vivir con él.

En una entrevista hecha por el periodista Jordi Basté -de 58 años de edad- para el Rac1, Gerard Piqué, expareja de Shakira, de 46 años de edad, asegura que hoy en día le es indiferente lo que digan de él.

“En los últimos años llegué al punto de total indiferencia a lo que decía la gente. Opté una postura, no sé si sana o no, pero si una persona que no me conocía decía cosas positivas o negativas sobre mí y me daba igual" Gerard Piqué

El exfutbolista sabe que la gente suele hablar de cosas que no conoce y eso es lo que se recuerda día a día para evitar que interrumpan su paz, de lo contrario ya se habría quitado la vida.

“En el 2022 pasaron cosas como la separación, mi retiro, pasó de todo. Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia” Gerard Piqué

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat."



Gerard Piqué revela por qué no hablará de su ruptura con Shakira

Mientras que Shakira factura con su ruptura, Gerard Piqué dice tener el mínimo interés de hacerlo pues considera una pérdida de tiempo salir a desmentir todo lo que se diga.

“Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado” Gerard Piqué

Y aunque es consciente que todo lo que se dice “es parte del circo”, Gerard Piqué reitera que las críticas no afectan su carrera ya que digan o no digan, no afectará su carrera y tampoco sus decisiones.

“En mi vida no cambia nada por lo que digan, no tiene importancia”, señala y finalmente acepta que también es publicidad para su carrera por lo que hoy se encuentra bien, muy bien.