Geraldine Bazán se niega a hablar de su relación con Alejandro Nones tras posar juntos en el Festival de Cannes 2022. Pese a los rumores, los famosos no han confirmado que mantienen un noviazgo.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Geraldine Bazán fue cuestionada por su supuesto romance con Alejandro Nones y los motivos por los cuáles no han decidido no hacer pública su relación.

Pese a que se mostró renuente a hablar sobre su vida privada, Geraldine Bazán habló lo que sucedió cuando a través de las redes sociales denunció que un chofer de Uber le había robado sus pertenencias.

Pese a que pudo recuperar sus pertenencias, Geraldine Bazán confesó que tuvo que viajar al Festival de Cannes 2022 con un vestuario completamente nuevo.

Durante su estancia al festival de cine Geraldine Bazán se mostró muy feliz con Alejandro Nones, por lo que de inmediato surgieron versiones que la pareja se encontraba confirmando su romance.

Desde hace varias semanas han surgido varios rumores que señalan que Geraldine Bazán y Alejandro Nones mantienen una relación. Pese a las especulaciones, los famosos no han confirmado si mantienen un noviazgo.

Tras mostrarse juntos en el Festival de Cannes 2022, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre su relación con Alejandro Nones.

Geraldine Bazán se negó a confirmar su relación y destacó que desde hace tiempo ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

“¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias y así, pero ya”

Pese a la insistencia de los reporteros, señaló que no piensa dar detalles de su vida privada.

Al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan que Alejandro Nones le había pedido no hablar de su romance, de manera tajante Geraldine Bazán destacó que son las mujeres las que ponen las reglas en una relación.

Durante el video compartido por el programa ‘Venga la Alegría’, Geraldine Bazán habló sobre la denuncia que hizo en sus redes sociales luego de un chofer de Uber no le entregó sus pertenencias.

Geraldine Bazán confesó que su estilista le había mandado los vestidos que iba a utilizar, sin embargo el chofer de Uber no llegó.

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba, entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje (el conductor de la plataforma), me intenté comunicar y nada”

