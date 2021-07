Geraldine Bazán podría regresar pronto a las telenovelas

A tres años de haber actuado en la telenovela “Amar sin ley”, Geraldine Bazán está lista para volver a los melodramas mexicanos este 2021.

Incluso, ya hizo un casting del cuál no dará detalles ya que antes quiere asegurar la telenovela, indicó la actriz y novia de Luis Murillo al programa Hoy.

“Es un proyecto muy padre que probablemente se de, probablemente no”, dijo Geraldine Bazán y explicó que no asegurará algo que aún no se ha concretado.

De concedérsele el proyecto, la hija de Rosalba Ortiz estaría volviendo a las telenovelas mexicanas de la mano de Televisa.

Cabe mencionar que su última telenovela fue “Por amar sin ley” producida por José Alberto Castro en el 2018, posteriormente participó en las series “Falsa identidad” y “100 días para enamorarnos”.

Geraldine Bazán se recupera de su operación de rodilla

Por otro lado, Geraldine Bazán dijo estar agradecida por gozar con buena salud y porque poco a poco se recupera de la operación de rodilla a la que se sometió hace unos meses.

“No me la lastimé, me la destrocé... me reconstruyeron la rodilla literalmente”, recordó e indicó estar tomando terapia aunque es consiente que ésta será muy larga.

Sin embargo, los avances comienzan a notarse pues ya volvió a usar tacones aunque Geraldine Bazán intenta no abusar de ellos.

“La terapia va poco a poco. Hay días en los que me siento mejor y días en los que si dejo de hacer terapia pues la rodilla ora vez como que ah… (vuelve a molestar)”, detalló.

Geraldine Bazán se dice feliz en esta etapa de su vida

Por otro lado, negada a comentar sobre las malintencionadas palabras de su madre Rosalba Ortiz contra Gabriel Soto, Geraldine Bazán no quiso hablar de su noviazgo con Luis Murillo.

Así que solo se limitó a asegurar que es feliz y que esa felicidad por sí sola se refleja.