La relación del ex de Geraldine Bazán podría estar en problemas, pero la actriz nos se tocó el corazón por Gabriel Soto y su complicada relación con Irina Baeva.

Tras la separación de Gabriel Soto, de 47 años, y Geraldine Bazán, de 39 años de edad, se dijo que la tercera en discordia había sido irina Baeava.

La pareja decidió separarse en 2018 y meses después Gabriel Soto comenzó una relación con Irina Beava, de 30 años de edad.

Desde el año pasado Gabriel Soto y su novia anunciaron que se iban a casar, pero han pospuesto la fecha por algunas situaciones, como la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la familia de la rusa no ha podido viajar.

Irina Baeva y Gabriel Soto (Agencia México)

Geraldine Soto no quiere hablar de la relación de su ex con Irina Baeva

Desde hace meses ha circulado el rumor de que Gabriel Soto e Irina Baeva cancelaron su boda definitivamente y estarían pasando por el peor momento de su relación.

Ellos lo han negado reiteradamente y aseguran que no han estado juntos por cuestiones de trabajo.

Geraldine Bazán acudió a un desfile de la revista Vogue y fue cuestionada sobre cómo ha superado algunos escándalos donde la involucran.

“La verdad es que todo lo demás queda atrás y si es parte de que ya es como un refil, pero la verdad es que no ha sido parte de mi vida este año y lo cierro muy agradecida” Geraldine Bazán

Geraldine Bazán / Irina Baeva y Gabriel Soto (Especial)

Negó que haya tenido problemas Sabine Moussier, su compañera en el reality ‘Secretos de villanas’, como lo aseguró Aylin Mujica.

Cuando lo cuestionaron sobre qué opinaba de los rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva se había separado, dijo ignorar el tema.

“La verdad es que no sé, no es algo que me importe o me incumbe” y posteriormente ya no quiso responder más preguntas.

¿Irina Baeva le quitó el marido a Geraldine Bazán?

Hace cuatros años Geraldine Bazán compartió un video donde reveló que creía que Irina Baeva dejaba pistas en sus redes sociales, para que se diera cuanta que Gabriel Soto le era infiel con ella.

Desde ese momento Irina Baeva fue criticada por su relación con Gabriel Soto, pero ella ha desmentido que su noviazgo con el actor haya comenzado cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán.

A pesar de todo, la pareja sigue insistiendo que siguen juntos y que sus planes de boda siguen en pie.