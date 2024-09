Cansada de que una y otra vez le pregunten por la vida amorosa de Gabriel Soto e incluso crean que podría regresar con él, Geraldine Bazán hace una petición a la prensa.

Geraldine Bazán -de 41 años de edad- ya no quiere que reporteros le pregunten por Gabriel Soto; es más, no quiere ni escuchar el nombre del papá de sus hijas.

Recordemos que Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto -de 49 años de edad- en 2018, año en el que descubrió su infidelidad con Irina Baeva.

Reporteros de Venga la Alegría interceptaron a Geraldine Bazán a su paso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde molesta les pidió no hablarle más de Gabriel Soto.

Esto porque nuevamente la prensa quiso saber si Geraldine Bazán contempla volver con Gabriel Soto ahora que el galán de telenovelas volvió a la soltería.

Y es que en los últimos meses y en distintas ocasiones, a la ex pareja se le ha visto disfrutar en familia.

Por lo que algunas personas creen que por sus hijas en común podrían darse una nueva oportunidad en el amor.

Al respecto, Geraldine Bazán deja claro que no será así, ya que únicamente son un equipo e incluso socios por las dos bellas niñas que los unen, sus hijas.

“El libro está cerrado, ya no tiene nada que ver conmigo, hago un atento aviso para que porfa me suelten. Parece ser quien no lo suelta es alrededor, ya pasó, está todo bien. Siempre le desearé lo mejor a él y a mí, somos un equipo, somos socios de una empresa que se llama Elissa y Mirada, o esa nuestra empresa es lo más valioso que tenemos en la vida, el resto ya”

Geraldine Bazán