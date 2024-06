Geraldine Bazán calla a Maxine Woodside diciendo que come de criticarla

Geraldine Bazán ya se enteró que Maxine Woodside minimizó su carrera artística pues asegura es famosa por los escándalos que han surgido alrededor de su vida privada.

Pero eso no es todo, Maxine Woodside también se burló del primer embarazo de Geraldine Bazán, por lo que la exhabitante de La Casa de los Famosos Telemundo hace frente a los desatinados comentarios.

La actriz le recuerda a la titular del programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ que come de criticarla.

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reporteros interceptaron a Geraldine Bazán -de 41 años de edad- para ponerla al tanto de lo dicho por Maxine Woodside -de 75 años de edad-.

Por lo que Geraldine Bazán se enteró que Maxine Woodside aseguró que su mayor logró fue embarazarse de Gabriel Soto -de 49 años de edad- en un momento de calentura.

Molesta, la actriz mexicana dijo ser consciente que reporteros “le meten un poquito de su cosecha” para alterar el hecho y a su vez sumarse audiencia.

Sin embargo, le molesta que se emita una opinión sin tener conocimiento de causa, a su parece esto sí debería ser sancionado.

Y sin pedir detalles de lo dicho por Maxine Woodside le recordó a la veterana locutora de radio que come de criticarla.

Y finalmente dijo estar lista para enfrentar cualquier tipo de ataques ya que no es la primera vez que a lo largo de su carrera han hablado -sin conocimiento- de su vida.

“He aprendido mucho de este largo viaje que ha sido mi carrera, la verdad es que no (me lastima), yo escojo mis batallas, me concentro en lo mío, en lo que soy yo, en mis hijas, la conciencia es de cada uno y no voy a entrar en eso, no tengo nada que decir”

Geraldine Bazán