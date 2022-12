Galilea Montijo se burla de que William Levy se sienta guapo y lo imita en el programa Hoy. La conductora recordó como el actor seduce a las mujeres desde que habla con ellas.

William Levy de 42 años de edad se encuentra en medio de la controversia luego de que compartió un texto en sus redes sociales en donde se mostró harto de todas las personas que lo han “humillado”.

Luego de que señaló que pronto va a hablar y exponer a las personas que lo “han hecho lucir como el malo”, Galilea Montijo de 49 años de edad decidió imitar la manera en la que el actor cubano habla.

A través de su cuenta de Instagram, William Levy arremetió en contra de todas las personas que lo han juzgado sin saber lo que esta pasando en su vida privada.

William Levy decidió romper el silencio después de que recibió varias críticas por aparecer junto a Elizabeth Gutiérrez de 43 años de edad, cuando a finales de enero de este año anunciaron su separación.

Durante el programa Hoy se pasó una nota sobre la molestia de William Levy y la manera que explotó por las críticas que ha recibido y amenazó con exponer la verdad y proteger al hombre que siempre ha sido.

Andrea Legarreta de 49 años se mostró preocupada por esta situación y señaló que lo bueno es que ellos siempre le habían mostrado su amor dirigiéndose a Galilea Montijo.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta de inmediato recordaron lo guapo que es William Levy, pelo la conductora nacida en Guadalajara decidió imitar al actor cubano.

En su intervención, Galilea Montijo puntualizó que William Levy se sabe tan guapo que incluso cuando habla muestra su coquetería e imitó la manera que tiene el actor de expresarse.

Andrea Legarreta recordó que cuando William Levy habla con ellas se muerde el labio. La conductora destacó que el actor seduce desde la manera en la que habla.

Después de imitar a William Levy, Galilea Montijo les pidió a sus compañeros Raúl Araiza y Carlos Arenas que lo hicieran, incluso les prometió enseñarles como para que puedan seducir a las mujeres.

A través de sus Instagram Stories, William Levy se defendió de las críticas que ha recibido y con un contundente mensaje señaló que siempre quieren hacerlo ver como el malo.

William Levy se mostró harto de las críticas que recibe y señaló que hay un punto en donde es necesario hablar y dejar claro las cosas.

En ese momento, William Levy destacó que ya no piensa quedarse callado pues ya han rebasado su limite de la paciencia y no va a permitir que le faltan el respeto.

“Lo digo porque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”

William Levy