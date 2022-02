Galilea Montijo revela que mucho novios le pidieron dejar su carrera en la televisión

La actriz y conductora Galilea Montijo reveló que en el pasado, muchos de sus novios le pidieron dejar su carrera en la televisión.

Ante ello, Galilea Montijo destacó la relación de apoyo mutuo que ha desarrollado con su marido Fernando Reina, con quien ha cumplido 10 años de casada.

Ante ello, Galilea Montijo compartió algunos de sus secretos para tener un matrimonio tan sólido como el de ella y no terminar casada con “un roomie”.

En entrevista para ‘De Primera Mano’ Galilea Montijo dijo que una de las cosas que ha mantenido encendida la llama de la pasión en su matrimonio son las “escapadas en pareja” que se dan:

“Nos damos el tiempo de estar en pareja... luego mandamos al niño con sus tios por semana, porque después de 10 años, luego te vuelves roomie y eso no está padre... Tratamos de darnos escapaditas, de que no se vuelva una rutina todo, luego ahí nos damos nuestras sorpresitas”

Otro aspecto que Galilea Montijo destacó como clave para que su matrimonio ya sume una década fue el apoyo que se dan ella y su esposo:

“Él es una persona que siempre me apoya en lo que a mi me gusta, en las loqueras que luego se me vienen a la cabeza y él está siempre apoyándome, siempre estrá detrás de mi y eso es lo que me gusta, saber que cuentas con alguien en las buenas y en las malas, que no tiene a alguien que te está juzgando”

Galilea Montijo