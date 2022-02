Galilea Montijo anuncia que tomará clases de inglés con SuperHolly en Hoy; ella lo desmiente en sus redes sociales y asegura que nunca quedó con nadie de acudir al matutino.

Gran polémica se generó en las redes sociales luego de que se difundió un video del avance del programa Hoy en donde Galilea Montijo y Andrea Escalona anunciaban la presencia de Holly Grace Marie, mejor conocida como SuperHolly.

El video causó gran controversia entre los seguidores de SuperHolly, pues sin contexto Galilea Montijo habría arremetido contra la youtuber señalando que solo podrían hablar cuando ganará lo de Yalitza Aparicio.

SuperHolly se ha encontrado en medio de la polémica desde el pasado 11 de enero cuando compartió un video en el que habló sobre el inglés de Yalitza Aparicio en su participación en el cortometraje ‘Daughters of Witches’.

Sin haber visto el video muchas personas arremetieron contra SuperHolly, tal fue el caso de Galilea Montijo, quien creyendo que defendía a Yalitza Aparicio criticó a la youtuber.

Es por ello por lo que sorprendió ver que Galilea Montijo y Andrea Escalona adelantaban que SuperHolly iba estar en el programa Hoy de este martes 8 de febrero.

A través de las redes sociales se difundió un video en donde se puede ver que Galilea Montijo anunció que SuperHolly asistiría al programa Hoy para enseñarle inglés.

De inmediato el video se viralizó, sin embargo posteriormente el clip fue eliminado de la cuenta del programa, no sin que antes usuarios capturarán las imágenes.

Tras la publicación del video, seguidores de SuperHolly le cuestionaron a través de las redes sociales si era verdad que iba a estar en el programa Hoy.

En su cuenta de Twitter, SuperHolly desmintió que haya aceptado en algún momento asistir al programa Hoy.

“Mi gente, estoy un poco confundida… No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO”

SuperHolly