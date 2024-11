Galilea Montijo -de 51 años de edad- confesó que sí ha trabajado borracha en un programa en vivo, pero por mero descuido.

A lo largo de su carrera, Galilea Montijo ha tenido momentos muy bochornosos y en uno de estos estaba conduciendo un programa en estado de ebriedad.

La apenada conductora contó este suceso en Netas Divinas, donde explicó cómo fue que terminó en estado inconveniente mientras trabajaba.

En Netas Divinas se han contado secretos muy íntimos de sus conductoras; en esta ocasión, le tocó a Galilea Montijo contar su momento más desastroso mientras trabajaba.

“Una vez se me cruzó por güey, o sea se me cruzó unos medicamentos que tenía antidepresivos y ah, un traguito a la cerveza. Porque aparte no me di cuenta”

Galilea Montijo