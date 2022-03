Galilea Montijo pide respeto hacia las mujeres que levantan la voz durante la marcha del 8M pues asegura que se debería de estar en su lugar para entender su reacción.

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo fue cuestionada sobre la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y al igual que Andrea Legarreta se mostró en contra de cualquier violencia.

Galilea Montijo destacó que para ella es muy importante la educación que se le puede dar a los niños y puntualizó que ella trabaja para que su hijo no “sea un macho”.

Galilea Montijo destacó que viene de una familia muy trabajadora donde le han dado un gran esfuerzo y por eso ella siempre se ha dedicado a su carrera.

En el video compartido por Edén Dorantes, Galilea Montijo puntualizó que ella considera que para que ya no haya más violencia es necesario partir de la educación que se da desde la casa.

“Yo creo que la educación siempre empieza desde casa, y no hablo de la educación que puedan darnos o no nuestros papás en un sentido de ir a la escuela o a la Universidad. Hablo de la educación que nos dan nuestras mamás, papás, hermanos”

De manera contundente Galilea Montijo puntualizó que es importante educar a los niños para que siempre sean respetuosos con las mujeres, pues es responsabilidad de las personas el ejemplo que se da desde el hogar.

“Yo he tratado con mis hijos que traten iguales a las mujeres, respeten. Yo con Mateo eso intento no hacer a machos”

Al ser cuestionada sobre las constantes críticas que recibe, Galilea Montijo confesó que al principio le dolía mucho lo que se decía de ella, ya que veía como todos los rumores llegaban a su mamá y abuela.

“Al principio me dolía mucho lo que se pudiera decir o no de mí, me dolía ver a mi abuela y mamá llorando de todo lo que se había dicho de mí”

Pero con el tiempo aprendió a que así se maneja el espectáculo, aunque ahora le duelen ciertas cosas por su hijo.

“Ya con los años mi mamá y mi familia, hemos aprendido juntos que siempre les he dicho es parte del espectáculo. Ahora me duele como mamá, antes me dolía, pero se me resbalaba, pero ahora me duele por mi hijo, y entonces duele doble”

Galilea Montijo