Danna Paola llama a que en México no haya “ni una más” en el 8 de marzo

La cantante y actriz mexicana Danna Paola, hizo un llamado para que en México no haya “ni una más” en el 8 de marzo.

En las últimas horas, Danna Paola, ha compartido imágenes alusivas al tema, tal como los puntos de reunión para las marchas y frases referentes a la fecha.

Cabe señalar, que dicho día no debe celebrarse, más bien conmemorarse.

Recordemos que es un tributo a las 123 mujeres que murieron en el incendió de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York.

Danna Paola (Instagram/@dannapaola)

Asimismo, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadores textiles se unieron para protestar el contra de las condiciones laborales.

Danna Paola se une a homenaje por Día Internacional de la Mujer

Danna Paola utilizó sus redes sociales, para unirse a las protestas por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde la intérprete de 26 años compartió algunas frases para manifestarse.

Hace algunas horas, publicó los puntos, fechas y horarios, en los que las mujeres se reunirán para marchar.

Aunado a ello, compartió algunas frases en torno al tema.

Danna Paola (Instagram/@dannapaola)

“Si no entiendes los motivos de la huelga, es porque eres parte del problema”, publicó Danna Paola.

En otro de sus post, expuso un pensamiento sobre el aborto.

“No todas reciben la misma educación sexual que vos. No todas tienen métodos anticonceptivos, no todas viven en condiciones dignas para hacerse cargo de un hijo”, compartió.

“Ni todos los embarazos son deseados; no abortes si no estás de acuerdo, pero no decidas por las demás”, agregó Danna Paola.

Danna Paola (Instagram/@dannapaola)

Finalmente, en su más reciente ‘storie’ pidió que paren los feminicidios: “Ni una más”.

“México lindo y querido, y machista, y homofóbico, y misógino, y asesino, y feminicida”, expresó Danna Paola.

La cantante, que lanzó un cover de RBD en los últimos días, junto a Moderatto, reiteró su lealtad con las mujeres, a través de su cuenta en Twitter.

“Hermana no estás sola, ni hoy ni nunca, seguimos un año más de lucha, feliz va a ser el día que no falte ninguna”, tuiteó.

Danna Paola (Twitter/@dannapaola)

En otro de sus tuits, declaró: “Me dijeron que me calle y no me he callado”, dejando clara su manifestación.