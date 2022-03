Andrea Legarreta pide a las mujeres ser un ejemplo durante la marcha del 8M: “No puedo llegar a destruir”. La conductora del programa Hoy aseguró que no se encuentra de acuerdo con ninguna clase de violencia.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Andrea Legarreta agradeció a todas las mujeres y hombres que han luchado en el pasado para que se tengan los derechos y libertades que actualmente existen.

Al igual que Yalitza Aparicio, Andrea Legarreta compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde deseó que pronto se deje ver la violencia y las injusticias como algo “normal”.

Danna Paola llama a que en México no haya “ni una más” en el 8 de marzo

Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, diversas celebridades han recurrido a sus redes sociales para recordar la lucha de todas las mujeres.

En conversación con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta resaltó la importancia de la lucha durante varios años de hombres y mujeres.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta destacó que se siente muy orgullosa de ser mujer.

Andrea Legarreta puntualizó que es un día muy importante para agradecer por todo lo que se ha hecho para que las mujeres tengan derechos y presencia en ámbitos que antes era impensable.

Para Andrea Legarreta es inconcebible que en México se sigan viendo un gran número de feminicidios o que se conozcan casos de mujeres que ganan menos que los hombres solo por su sexo.

“Hay que levantar la voz de una manera pacífica, no es una guerra en contra de los hombres. Falta mucho por hacer, es una pena ver las estadísticas en nuestro país”

Andrea Legarreta destacó que aunque hay muchas injusticias, la lucha si ha dado frutos y por eso se debe seguir peleando desde la familias y cada uno desde su trinchera.

En el video Andrea Legarreta destacó que le parece bello ver a las mujeres que participan en la marcha de este 8 de marzo, pero puntualizó que también es triste ver como se está luchando por algo que es por derecho, ya que debería de ser normal la igualdad.

Andrea Legarreta pidió que las mujeres trabajen desde ellas mismas ya que desafortunadamente mucha de la violencia que sufre proviene de las féminas.

Al ser cuestionada sobre la destrucción de monumentos durante la marcha del 8M, Andrea Legarreta se pronunció en contra de estas acciones.

Andrea Legarreta destacó que puede entender la desesperación de madres y padres que no han vuelto a ver a sus hijas y que hacen de todo para que las autoridades los escuchen, pero señaló que no se puede hacer más violencia.

“Tenemos que ser ejemplo, de lo que queremos, si yo no quiero violencia no puedo ser violenta, llegar y destruir los negocios (…), monumentos, pintar, agredir, poner en peligro a otras mujeres. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia”

Andrea Legarreta