Galilea Montijo no está en Hoy pero ni lo extraña; así se dejó ver fuera del matutino mientras que sus compañeros se encuentran trabajando.

La semana pasada Galilea Montijo avisó que no iba a estar presente en el programa Hoy ya que tenía unos compromisos que cumplir que le impedían poder estar con sus compañeros en el matutino.

Aunque no se presentó este lunes 5 de septiembre en el programa Hoy, Galilea Montijo de 49 años de edad se mantuvo activa en sus redes sociales y así se dejó ver fuera de la emisión.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram / Instagram)

Galilea Montijo se muestra feliz lejos del programa Hoy

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas del programa Hoy, sin embargo también se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de su trayectoria.

Al ser uno de los rostros más importantes del programa Hoy, Galilea Montijo siempre ha causado gran controversia cuando se ausenta del matutino es por ello por lo que la conductora anunció que esta semana faltaría algunos días.

Este lunes 5 de septiembre Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy sin embargo sorprendió a sus seguidores al presumir dónde se encontraba fuera del matutino.

A través de sus Instagram Stories, Galilea Montijo compartió que se encontraba muy bien lejos de sus compañeros del programa Hoy.

Aunque no quiso revelar en dónde se encuentra, Galilea Montijo destacó que no se encuentra de vacaciones si no que está trabajando en otro proyecto.

Galilea Montijo (@GalileaMontijo / Instagram )

¿Galilea Montijo deja el programa Hoy?

En diversas ocasiones, Galilea Montijo se ha visto envuelta en la polémica sobre si deja el programa Hoy.

En medio de los rumores sobre su salida del matutino, Galilea Montijo ha dejado claro que esta consciente que en algún momento podría salir, pero cuando sus jefes así lo decidan.

Galilea Montijo señaló que al menos este año continúa con el programa Hoy y no tiene noticias de que vaya a abandonar el matutino pronto.

Por el momento se desconoce cuál es el nuevo proyecto de Galilea Montijo, pero la conductora ha dejado claro que por el momento no deja el programa Hoy.