¿Galilea Montijo sufrió bullying por su peso? La conductora de Hoy lloró al recordar cómo se burlaron de ella por tener sobrepeso.

El programa Hoy lanzó su reality Reto 21 con la intención de motivar a los televidentes a cumplir su propósito de bajar de peso a través de una alimentación saludable y ejercicio.

En medio de las críticas que han recibido por este reality, los conductores de Hoy se sinceraron y hablaron sobre las burlas que han recibido por su apariencia física.

La que sorprendió fue Galilea Montijo -de 50 años de edad- y es que compartió que ella recibió burlas por aparecer con sobrepeso en televisión nacional.

Entre lágrimas, Galilea Montijo confesó que uno de los momentos más felices de su vida lo convirtieron en una pesadilla por todo el bullying que recibió.

Galilea Montijo confesó que incluso puso en riesgo su vida al someterse a una rigorosa dieta para poder bajar de peso.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Entre lágrimas, Galilea Montijo recuerda los crueles comentarios que recibió por su peso

Durante la emisión de este jueves 25 de enero del programa Hoy, los conductores abrieron su corazón para hablar sobre las criticas que han recibido por su apariencia física.

Conductores de Hoy confesaron que han pasado momentos muy difíciles luego de los ataques que han recibido en las redes sociales.

Aunque siempre ha presumido tener una gran figura, Galilea Montijo confesó que también se enfrentó al body shaming después de que tuvo a su hijo Mateo.

Galilea Montijo compartió que en medio de su felicidad al convertirse en madre, en el 2012 se tuvo que enfrentar a duras críticas por su peso.

Durante su conversación, Galilea Montijo compartió que 20 días después de haber dado a luz decidió regresar a su trabajo.

Aunque su cesárea había sido muy reciente, Galilea Montijo se convirtió en la conductora de Pequeños Gigantes.

“Yo viví este bullying y que en aquel entonces apenas comenzaban las redes sociales, que fue cuando tuve a Mateo y a los 20 días, porque yo lo decidí, yo quería estar en Pequeños Gigantes” Galilea Montijo

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Situación de la que se arrepintió, ya que comenzó a recibir comentarios muy hirientes sobre su apariencia física y es que tenía 30 kilos de sobrepeso.

“En aquel entonces sí fue terrible porque yo traía 30 kilos de sobrepeso, después de haber dado a luz, que son los mejores kilos de mi vida” Galilea Montijo

Galilea Montijo recordó que los comentarios que recibía a través de las redes sociales eran terribles.

“A los 20 días después de que tuve a Mateo, estaba todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y los comentarios eran terribles, hirientes, yo lloraba” Galilea Montijo

Fueron tantas las críticas que recibió por su peso, que Galilea Montijo confesó que si pudiera regresar el tiempo atrás no lo volvería a hacer.

“Si tú me preguntas que si lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer, yo la verdad es que vengo de una escuela donde me enseñaron que aunque te duela la cabeza o que tengas problemas, hay que estar en el trabajo siempre presente. Vengo de la escuela del compromiso a mi trabajo, la disciplina” Galilea Montijo

¿Galilea Montijo puso en riesgo su vida para bajar de peso luego del bullying que sufrió?

Galilea Montijo confesó que le lastimaron tantos los comentarios que incluso se sometió a una dieta muy rigurosa.

Durante su intervención, Galilea Montijo reconoció que no estuvo bien seguir esta dieta ya que puso en riesgo su salud ya que bajó 15 kilos en un mes.

“Me sometí a una dieta espantosísima que bajé 15 kilos en un mes después del embarazo. Gracias a Dios no pude amamantar porque no bajó la producción de leche, digo, gracias a Dios porque creo que me hubiera ido peor haberme sometido a una dieta tan dura, tan fuerte” Galilea Montijo

Galilea Montijo insinuó que más allá de buscar su salud, se sometió a esta rigurosa dieta por todas las burlas que estaba recibiendo.

En su intervención, Galilea Montijo resaltó que ella no es ejemplo de nadie y por eso no se dedica a dar consejos.

“Dicen: ‘Uno vende imagen’... yo no soy ejemplo para nadie, ni doy consejos porque no creo que sea un ejemplo para absolutamente nadie, pero sí creo que soy una persona que lo único que ha hecho es trabajar toda su vida y amo mi trabajo, pero no me considero ejemplo a seguir” Galilea Montijo

Entre lágrimas, Galilea Montijo reconoció que le duele hablar de este tema porque se trata de su hijo y de cómo las burlas en su contra afectaron una de las etapas más bonitas de su vida.

“A mis 50 años te puedo decir que son los mejores kilos de mi vida; la mejor cicatriz de mi vida es la cesárea, las mejores estrías de mi vida... que se me haya puesto la panza así por mi hijo, estoy muy sensible por mi hijo, y lo mejor que me ha pasado en la vida es ser mamá” Galilea Montijo

En su intervención, Galilea Montijo destacó que lloraba porque se acordaba de su hijo y los difíciles momentos que le tocó vivir porque la “gente es cruel”.

“No lloro por el sobrepeso eh, lloro porque me estoy acordando de mi hijo, pero es bien cruel, la gente es bien cruel” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que todas las personas que se dedican al medio del espectáculo reciben comentarios muy duros.

“Gente que nos dedicamos al medio del espectáculo, que gracias a Dios día a día estamos trabajando para que esta parte del bullying o la agresión que recibimos a través de redes sociales es muy fuerte y muy dura” Galilea Montijo

En ese sentido, Galilea Montijo pidió que no existan ni los likes ni comentarios en las redes sociales, pues afectan mucho a las personas.

“A todos los que tengan redes a pensar en el momento que vayas a agredir a alguien piensa que tienes mamá (...) siempre he creído que no deberían existir los likes ni los comentarios” Galilea Montijo