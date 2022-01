Galilea Montijo le dice a SuperHolly que cuando gane lo que Yalitza Aparicio, hablan. La conductora del programa Hoy salió en defensa de la protagonista de ‘Roma’ por su pronunciación del inglés.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo arremetió en contra de SuperHolly y le pidió que si no le gusta su pronunciación del inglés no la mire porque no le interesa.

Galilea Montijo puntualizó que lo más importante es que cuando viaja a los Estados Unidos ella se logra comunicar con otras personas, aunque su pronunciación no es perfecta.

Superholly y Yalitza Aparicio (Especial)

Galilea Montijo arremete contra SuperHolly: “I don’t care your fucking english”

El pasado 11 de enero, SuperHolly compartió un video en el que criticó el inglés de Yalitza Aparicio en su participación en el cortometraje ‘Daughters of witches’.

Aunque Yalitza Aparicio confesó que su inglés no era perfecto y que le cuesta trabajo, muchos seguidores salieron en su defensa, tal fue el caso de Galilea Montijo quien no dudó en arremeter contra SuperHolly.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre las declaraciones que realizó Yalitza Aparicio sobre las críticas que recibió por parte de SuperHolly.

Desde que se anunció la nota, Galilea Montijo mostró su molestia con SuperHolly y hablando en inglés señaló que si a la youtuber le molestaba su pronunciación no las viera.

Al regresar de la nota, Galilea Montijo continúo con su ataque en contra de SuperHolly pues señaló que no puede criticar pues no gana lo mismo que Yalitza Aparicio.

“SuperHolly el día que tu tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas entonces platicamos nena” Galilea Montijo

Haciendo burla a la pronunciación, Galilea Montijo le pidió a SuperHolly que no la mire y no la escuche si le molesta la manera en la que habla inglés.

“Mientras I don´t care” Galilea Montijo

Burlándose de la pronunciación de inglés, Galilea Montijo señaló de manera contundente: “I don’t care your fucking english”.

Galilea Montijo asegura que no importa tu pronunciación sino que te entiendan las personas

Galilea Montijo señaló que lo más importante es que cuando viaja a los Estados Unidos a ella le entienden y no se pierde.

Durante su intervención Galilea Montijo continúo con su burla hacia la pronunciación del inglés e incluso puntualizó como se expresa cuando viaja a Estados Unidos.

“Me sé las básicas y para mandarlos de puntitas me salen perfecto” Galilea Montijo

Galilea Montijo señaló que Salma Hayek ha de hablar un perfecto inglés y francés, pero no pierde su esencia. Además le mandó un mensaje a Yalitza Aparicio.

“Me encanta Yalitza siempre bien linda contesta, también Yalitza se vale mandarlos …” Galilea Montijo