Galilea Montijo -de 51 años de edad- reveló haber tenido una mala relación con su mamá por muchos años, ya que siempre la hizo menos frente a su hermano.

Una vez más, Galilea Montijo abrió su corazón para develar que creció en un ambiente machista, ya que en su familia siempre se le dio prioridad a los hombres.

Es importante mencionar que la conductora de Hoy tiene tres hermanos de los que poco se sabe, ellos son: Norma Paola, Dina y Gustavo, de edades desconocidas.

Ante la pregunta “¿Qué harías si llegaras a cachar a tus hijos hablando mal de las mujeres?”, Galilea Montijo admitió que hoy en día sigue siendo difícil criar a un hombre.

De acuerdo con Galilea Montijo, la violencia contra la mujer puede disminuir con la crianza que los padres den a sus hijos, la cual no es tan fácil cuando se vive en una sociedad machista.

Y es que la también conductora de La Casa de los Famosos México 2024 dice haber sido criada por una mamá cuya adoración siempre ha sido su hermano.

“Desde siempre mi mamá tuvo inclinación por mi hermano. No había de comer pero sí había para las clases del niño porque tenía mucho estrés, pero yo decía: ¿por qué todo él? (Me decía) Tú vas a salir, lávale la ropa a tu hermano. (Y yo decía) ¿pero por qué le tengo que cocinar? (Y me decía) Porque así es, porque las mujeres deben servir a los hombres”

Galilea Montijo