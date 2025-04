Gabriel Soto ya no quiere hablar de Irina Baeva. El actor reapareció y confirmó que le rompieron el corazón hace tiempo.

Tras ser acusado de violencia e infidelidades, Gabriel Soto -de 49 años de edad- prefiere hablar de sus nuevos proyectos.

Así como de su manera de superar los difíciles momentos de salud que vivió.

Gabriel Soto e Irina Baeva (Agencia México)

Gabriel Soto reafirma que no hablará más de Irina Baeva

Gabriel Soto se encuentra en controversia luego de que Irina Baeva -de 32 años de edad- confesó que su relación había llegado a su fin por infidelidades del actor.

Pese a las acusaciones en su contra, Gabriel Soto señaló que ya no desea hablar de Irina Baeva, aunque confesó que sí le rompieron el corazón.

Y es que Gabriel Soto aseguró que ya dijo lo que tenía que decir sobre su relación con Irina Baeva y ahora no quiere hablar de terceras personas.

“No voy a entrar en esos detalles porque no quiero hablar de terceras personas. Yo ya hablé lo que tenía que hablar. Y bueno, la gente que me conoce me conoce y así seguiremos” Gabriel Soto

En entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Gabriel Soto confesó que sí le han roto el corazón, como a su personaje en la telenovela Monteverde.

Sin mencionar ningún nombre, Gabriel Soto puntualizó que cuando le rompen el corazón, suele aislarse.

Sin embargo, Gabriel Soto espera que no pase 20 años en este caparazón como su personaje, antes de que pueda volverse a enamorar.

“Sí, (me han roto el corazón duro). Las veces que me ha pasado creo que me he aislado, me guardo en este caparazón, nada más que mi personaje pasa 20 años así, espero que no pase yo 20 años así” Gabriel Soto

Al ser cuestionado sobre Irina Baeva, Gabriel Soto reconoció que es difícil estar fuera de la polémica en este medio.

Pero, Gabriel Soto puntualizó que ha recibido ayuda de especialistas para pasar los difíciles momentos; uno de los consejos que le dieron fue alejarse de las redes sociales.

“Es complicado porque nos dedicamos a esto; si no me dedicara a esto, a lo mejor no tendría ni redes sociales. Aparte de las terapias que hice holísticas, evidentemente estuve con un psiquiatra, con un terapeuta, uno de los venenos que me dijo que no hay que ingerir o ver son las redes sociales” Gabriel Soto

En su entrevista, Gabriel Soto se limitó a decir que se encuentra centrado en su carrera y ya no hablará del pasado.

“Este es el comienzo de una nueva etapa” Gabriel Soto

Gabriel Soto no habla de Irina Baeva, pero sí del difícil momento de salud que atravesó en el 2024

A nueve meses de su separación de Irina Baeva, Gabriel Soto dejó en claro que ya no quiere hablar de terceras personas.

Sin embargo, si se mostró dispuesto ha hablar sobre los problemas de salud a los que se enfrentó en el 2024 que lo hicieron alejarse de la televisión.

Gabriel Soto reconoció que fue un momento complicado, pues la incertidumbre de no tener un diagnóstico claro le afecto tanto físico como mental.

En su conversación, Gabriel Soto reconoció que cayó en una depresión muy fuerte, pues no sabía si podría tener una enfermedad grave.

“Un diagnóstico bastante complicado, una incertidumbre, una catarsis en mí compleja, de mucho miedo, de no saber qué iba a pasar. Caí en una depresión muy fuerte, realmente es de valientes hablarlo y decirlo” Gabriel Soto

Hundido en esta depresión, Gabriel Soto se dio cuenta que tenía que hacer algo por él, ya que tenía que salir adelante.

“Decir ‘si no salgo de esta, me voy a hundir, me puedo hasta morir’. También toqué una edad en la que dije ‘si no me pongo las pilas y realmente hago algo por mí’” Gabriel Soto

Gabriel Soto confesó que no pudo disfrutar del último proyecto que realizó, pues solo pensaba en que podría perder la vida.

“El último proyecto que hice no lo disfruté porque ya estaba mal de salud. No disfrutas la vida cuando estás enfermo, cuando te sientes mal, cuando te levantas en la mañana y dices ‘híjole, me puede dar un infarto, me puedo morir’” Gabriel Soto