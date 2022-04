Mediante su cuenta oficial en Instagram el reportero de ‘Venga La Alegria’ Gabo Cuevas se disculpó por insultar a una mujer trans.

Y es que Gabo Cuevas aseguró ofendió a su ex compañera de casa durante un momento de mucho enojo y no controló que que estaba diciendo.

“Viví casi 9 meses con esta persona a quien siempre la traté como mujer, a quien siempre llamé como mujer, (...) era mi primer amiga trans, digamos que el resultado no fue tan positivo”

Asimismo, Gabo Cuevas reconoció sus acciones no fueron justificables; sin embargo, pidió comprensión ante su error e instó a las personas a conocer el contexto de la pelea en entre él y la mujer trans.

Pues en redes sociales después de que su video ofendiendo a la mujer trans se hiciera viral, muchos usuarios comenzaron a pedir se despidiera a Gabo Cuevas argumentando era transfóbico.

En Instagram Gabo Cuevas compartió un video ofreciendo una disculpa pública a las mujeres trans que se sintieron ofendidas con sus palabras.

En este video Gabo Cuevas aseguró ser parte de la comunidad LGBT y un ser humano el cual como todos comete errores.

Asimismo en su video el reportero del programa de TV Azteca explicó insulto a la mujer trans, Carol con quien salía vivir, durante un momento de mucho enojo.

“La víscera, el enojo, la traición me llevó a actuar en relación a las palabras que le dije a una mujer tans de nombre Carol”

Y es que explicó el reportero con su ex amiga dijo tuvo muchas “fricciones” las cuales lo “orillaron a explotar de una manera completamente humana”.

Sin embargo reitero él también es parte de la comunidad LGBT y entiende la situaciones que han tenido que vivir las mujeres tras en orden e ser aceptadas y respetadas.

“Como tú he luchado por ser aceptado, he luchado por ser una persona libre, he luchado por amarme por esforzaré y creer cada día en mi”

Gabo Cuevas