Aleida Núñez ha llamado la atención de los seguidores de la farándula por la revelación de que tiene un sugar daddy multimillonario.

Luego de que el 14 de febrero no se vieran regalos o detalles por parte del sugar daddy de Aleida Núñez, como sí pasó en su cumpleaños, los rumores están en el aire.

En una reciente entrevista, Aleida Núñez no aclaró si sigue en relación con su “sugar” y mientras tanto sigue trabajando en su próxima telenovela ‘Corazón Guerrero’.

Y aunque Aleida Núñez ahora dice ser amante del ejercicio y tras haberse sometido a algunas cirugías estéticas, no lucía como ahora.

Te mostramos 6 fotografías de Aleida Núñez antes de su triunfo en las telenovelas y de convertirse en una reconocida influencers y cantante.

Aleida Núñez ha desatado muchas dudas y una de ellas es cómo lucía antes de sus cirugías plásticas y de obtener el cuerpo de la actualidad gracias al ejercicio.

La actriz Aleida Núñez reveló detalles de su rutina, pues incluso compartió asistir a hacer ejercicio aún en pleno duelo por la muerte de su perrita Bambi.

Y como todas las grandes actrices, ella tampoco inició con un papel protagónico dentro de los melodramas, pues comenzó con papeles como trabajadora del hogar.

Posteriormente, obtuvo coestelares, 6 de estas novelas de Aleida Núñez las puedes consultar aquí.

Ahora sí, las seis fotografías de Aleida Núñez antes de convertirse en la cantante e influencer de hoy.

Aleida Núñez aunque mantiene lejos de la opinión pública su vida privada, los cambios en su físico son evidentes.

En una entrevista dada a Gustavo Adolfo Infante en 2019, detalló cuáles han sido las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

“Hago ejercicio desde los 16 años, toda la vida tuve nalgas, con lo que me pusiera, siempre he tenido nalgas, no las tenía como ahora evidentemente”.

Aleida Núñez, actriz.