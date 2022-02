En un reciente encuentro con la prensa Aleida Núñez no aclara si sigue de novia con su sugar Bubba Saulsbury, con quien disfrutó de unos maravillosos días en Dubai, el pasado mes de diciembre.

Verás, a la salida de los foros de Televisa, Aleida Núñez se mostró triste y es que recientemente sufrió la muerte de su perrita, por lo que aprovechó los micrófonos para agradecer el apoyo y el cariño que le han brindado sus fans.

“A todas las personas que me han escrito, que me han llamado para darme muestras de cariño, les agradezco, hay mucha gente que se ha identificado conmigo por la pérdida de sus mascotas”, dijo Aleida Núñez, quien asegura que el duelo no es fácil.

Aleida Núñez y su perrita Bambi. (@aleidanunez)

Por lo que periodistas, tras expresarle su apoyo, quisieron saber si Bubba Saulsbury ha estado presente en estos duros momentos ya que es bien sabido que sostienen una relación a distancia.

La distancia complica la relación de Aleida Núñez con Bubba Saulsbury

Aleida Núñez confirmó que una relación a distancia es difícil sobre todo porque la persona no está en momentos importantes, lo que impide que haya una conexión de verdad.

“Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá... la verdad sí (es complicado)”, dijo a los reporteros que la interceptaron abordo de su auto.

Así como confesó que le gustaría que esa distancia no existiera: “Hay muchas cosas que, en su momento, yo quisiera compartir más de cerca tanto de emociones, de felicidad y tristeza”, subrayó.

Bubba Saulsbury y Aleida Núñez (@bubba.saulsbury / Facebook)

Y finalmente se dijo consciente de que la distancia los está afectando para que “haya una conexión más cercana”, palabras que hicieron dudar a la prensa, quien rápidamente le preguntó si aún existía el romance.

Por lo que Aleida Núñez dio por terminada la entrevista argumentado que el dolor que sentía por la muerte de su perrito ‘Bambi’, quien la acompañó por 15 años, es tan fuerte que le impide concentrarse en otra cosa.