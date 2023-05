Santa Fe Klan compartió una foto con Vin Diesel, para recordarle a sus fans que les tiene una sorpresa en la película de Rápidos y Furiosos 10, que se estrena este fin de semana.

Santa Fe Klan, de 23 años, está viviendo uno de sus mejores momentos, pues puede presumir que se da tremendos besos con Karely Ruiz (22 años), una de las modelos más cotizadas de OnlyFans.

Pero no sólo eso. Santa Fe Klan se ha anotado un nuevo éxito en el cine, incorporando uno de sus temas al soundtrack de la película de Rápidos y Furiosos 10.

Santa Fe Klan, rapero.

Santa Fe Klan se reúne con Vin Diesel en la premier de Rápidos y Furiosos 10

El lunes 15 de enero se realizó la premier de la película de Rápidos y Furiosos 10 en México, con la presencia de Vin Diesel, protagonista de la saga cinematográfica.

En el evento hizo acto de presencia Santa Fe Klan, quien aprovechó la oportunidad para conocer en persona a Vin Diesel.

La experiencia con el actor estadounidense parece haber sido tan agradable, que Santa Fe Klan compartió una foto del encuentro en su cuenta de Instagram, y le agradeció a Vin Diesel por la breve convivencia.

“Qué chido conocerte en persona carnal @vindiesel. Es un honor formar parte de @thefastsaga 🇲🇽🔥Viva Mexico”, escribió Santa Fe Klan junto a la foto.

Santa Fe Klan y Vin Diesel (@santa_fe_klan_473 / Instagram)

Semanas atrás, el rapero ya había revelado su participación en la película de Rápidos y Furiosos 10, diciendo que esperaba que esta vez su canción sí formara parte del largometraje y no pasara lo mismo que con Black Panther: Wakanda Forever. ¿Qué sucedió?

Santa Fe Klan sobre su participación en el sountrack de Blanck Panther: “Siento que me usaron”

El año pasado, se anunció con bombo y platillo la colaboración de Santa Fe Klan en el soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever, lo que hizo que su nombre fuera conocido a nivel internacional.

Sin embargo, recientemente Santa Fe Klan confesó haberse sentido timado, pues su colaboración no fue lo que esperaba.

“Me dijeron, ‘no, que vamos a hacer una rola para la película y todo’, y yo bien emocionado el día de la presentación y todo, y no salió la rola en la película. Siento que me usaron, neta” dijo Santa Fe Klan en entrevista con Franco Escamilla.

El rapero dijo que si bien, lo invitaron a la premier de Black Panther: Wakanda Forever en México e incluso pudo conocer a los protagonistas, lo cierto es que su tema jamás apareció en la película.

“Sí fui y la canté, me invitaron a la presentación y todo, pero en la película, en el cine no sale… yo ya fui a verla cuatro veces, dije, ‘yo creo que no la escuché’… pues ya fui a diferentes cines y no [la escuché]”, contó Santa Fe Klan entre risas.