El regreso de Luis Miguel a los escenarios sigue dando de qué hablar. Además del interés que está generando su voz ronca y por ende su salud, su apariencia física tiene a todos hablando.

Y es que Luis Miguel, de 53 años de edad, regresó al ojo público con varios kilos menos y un aspecto jovial, el cual se percibiría según el ángulo.

Una fotografía compartida por el cineasta Brett Ratner, estaría demostrando que el cantante luce joven solo si se le ve a lo lejos...

Luis Miguel (Agencia México)

Luis Miguel sin filtros luce un rostro arrugado

El productor y director de cine Brett Ratner, de 54 años de edad, dejó sin habla a los fans de Luis Miguel al publicar en sus historias de Instagram una fotografía junto al cantante.

En la imagen, Luis Miguel y el cineasta están sonriendo con la boca muy abierta mientras ven a la cámara. Ambos lucen trajes negros.

Aunque la imagen proyecta un momento de sobrada felicidad entre dos amigos, fans de Luis Miguel no pueden creer lo que sus ojos ven.

‘El Sol’ luce un rostro arrugado. Sus marcadas ‘patas de gallo’ dejan claro que el tiempo no le ha sentado nada bien y es que a diferencia de otros artistas que se cuidan para envejecer con dignidad, él luce “acabado”.

Luis Miguel y el cineasta Brett Ratner (@brettrat / Instagram)

Fotografía de Luis Miguel arrugado divide opiniones entre sus fans porque “verlo de cerca ya no es lo mismo”

Como era de esperarse, fans de Luis Miguel lo defienden, aseguran que el cantante no es el de la fotografía sino alguien que se le parece.

Mientras que otros más recuerdan que antes de regresar a los escenarios, ‘El Sol’ estaba gordo y bastante descuidado por lo que sus excesos le cobraron factura.

“¡Qué susto! ¿Qué le paso en la cara a Luismi?”, “Impresionante ¡¡qué mala foto!!”, “No es buena foto. Tan guapo mi sol”,

“Amo verlo sonreír y lo voy a amar esté como esté, pero esta imagen creo que tiene Photoshop”, “El pelo, las cejas, las orejas... no es él!”

“La iluminación de la foto es muy mala, le crea sombras que hacen sus arrugas más pronunciadas y le cambia un poco las facciones, pero es él. La foto es terrible”

“Ps yo no sé, pero no no no, yo lo veo diferente ese no es Luis Miguel”, comentan sobre la fotografía que ya fue eliminada.