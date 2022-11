Tal parece que a Fofo Márquez no le hizo gracia que su hermano Rodrigo Márquez anunciara que estará al frente de su familia pero sobre todo de Total Energies México, tras la muerte de su papá, el empresario Rodolfo Márquez.

Y es que en medio de su perdida se da tiempo para lanzar un comentario de mal gusto. ¿Qué hizo? Fofo Márquez, de 24 años de edad, se burló del número de seguidores que su hermano , de 23 años de edad, tiene en redes sociales.

Como si se tratara de una competencia para determinar quién es más popular en redes sociales, Fofo Márquez publicó en sus historias de Instagram una imagen con la que intenta humillar a su hermano.

En la imagen se aprecia que la última historia compartida por Rodrigo Márquez ha sido vista 121 mil veces, número que supera a sus seguidores.

Fofo Márquez se burla de su hermano (@mr.fofomqz / Instagram)

“Las historias de mi hermano tienen más vistas que las personas que lo siguen. Wow, 121 K”, escribe y posteriormente el influencer muestra cuántos seguidores tiene en Facebook.

Fofo Márquez tiene 326 mil seguidores en la red social, mientras que en Instagram supera los 3 millones de seguidores.

Fofo Márquez presume su número de seguidores (@mr.fofomqz / Instagram)

Fofo Márquez se despide de las redes sociales

Sin embargo, éste dato pronto dejará de ser relevante ya que Fofo Márquez ha decidido dejar las redes sociales para convertirse en un hombre.

A poco de la muerte de su papá, el influencer aseguró que su etapa del “niño millonario” había concluido puesto que es hora de ser un hombre.

“Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido”, citó el joven.

Fofo Márquez se despide tras muerte de su papá (Instagram @mr.fofomqz)

Palabras que pocos creen ya que más tarde llegó la burla a su hermano por lo que queda preguntar: ¿realmente Fofo Márquez dejará las redes sociales?

Cabe recordar que el propio, en varias ocasiones, ha asegurado que estar en el ciberespacio es un hobby por lo que presumir sus lujos no le representa tanto, ¿será?