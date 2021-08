Flor Rubio y Horacio Villalobos arremeten contra Jorge Van Rankin por condolencias a Sammy Pérez

El 30 de julio se confirmó la muerte de Sammy Pérez por complicaciones derivadas del Covid-19. Diversas celebridades se pronunciaron por su fallecimiento, entre ellos Jorge Van Rankin.

Sin embargo el conductor fue sumamente cuestionado por sus condolencias. El programa ‘Venga la Alegría’, retomó el tema y Flor Rubio y Horacio Villalobos arremetieron contra Jorge Van Rankin.

Usuarios arremetieron contra Jorge Van Rankin por supuestamente subir un mensaje por la muerte de Sammy Pérez por compromiso.

Tras las críticas que recibió, Jorge Van Rankin borró su video sin embargo usuarios lo difundieron en las redes sociales. Tras la polémica, los conductores de ‘Venga la Alegría’ hablaron sobre el tema.

Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Casares hablaron sobre las críticas contra Jorge Van Rankin por supuestamente enviar un mensaje por la muerte de Sammy Pérez de manera forzada.

Horacio Villalobos -quien también se encuentra en la polémica por su puestamente haber acosado a invitados del matutino- recordó que Jorge Van Rankin fue prácticamente el padrino de Sammy Pérez.

Flor Rubio puntualizó que fue un gran error haber compartido el video, pues de inmediato usuarios arremetieron contra Jorge Van Rankin.

Horacio Villalobos puntualizó que entiende que no haya esa relación de amistad, pero cuestionó que lo realizó de manera forzada.

“No porque trabajaras con una persona, también entendamos eso, hace 35 años pues hay cariño porque a lo mejor no la volviste a ver, lo malo es hacerlo hipócritamente”

Ricardo Casares finalizó señalando que Jorge Van Rankin cometió un error al no parar su video y continuar hablando.

“Yo no juzgo que subiera un video y que de pronto sintiera: ‘Es que lo subí porque me están presionando mucho’, entiendo que a lo mejor ya no hay cariño, lo que está mal Burro es... dale stop al video”

Ricardo Casares