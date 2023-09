“A Ferka no la tolero”, dice Arath de la Torre sin saber que todos lo escuchamos en vivo durante el programa Hoy.

En diversas ocasiones Ferka ha acudido como estrella invitada al programa Hoy, incluso participó en Las Estrellas bailan en Hoy y ha acudido al matutino como conductora cuando algun presentador falta.

Debido a que ya ha acudido en diversas ocasiones, Ferka -de 37 años de edad- suele mostrar que mantiene una gran relación con los conductores del programa Hoy.

Sin embargo, tal parece que no a todos los conductores del programa Hoy les cae bien Ferka, así quedó demostrado durante la emisión de este jueves 7 de septiembre.

Y es que en pleno programa en vivo, Arath de la Torre -de 48 años de edad- reveló que no toleraba a Ferka, lo que ha generado gran controversia en las redes sociales.

Arath de la Torre (Tomada de Video )

Así quedó exhibido Arath de la Torre en pleno programa en vivo al decir que no toleraba a Ferka

Arath de la Torre se ha convertido en uno de los conductores principales del programa Hoy, sin embargo en los últimos meses ha protagonizado varias polémicas.

Incluso hace unos días se dio a conocer que podría salir del programa Hoy luego de que se molestó con la producción tras recomendarle que leyera más para que no cayera en pleonasmos.

Arath de la Torre se encuentra nuevamente en medio de la controversia luego de que en pleno programa en vivo confesó que no le caía bien Ferka.

El comentario de Arath de la Torre llamó la atención y es que Ferka se encontraba de invitada en el programa Hoy.

Ferka estuvo como invitada del programa Hoy para promocionar ‘Fiesta Mexicana’, programa especial para celebrar el Día de la Independencia en México.

Junto con Paul Stanley, Andrea Escalona y Fer Corona, Ferka personalizó su propio sombrero con motivo del Día de la Independencia en México.

Ferka en Hoy (@programahoy / Instagram )

Cuando Ferka se encontraba al aire, Arath de la Torre le hizo el feo a la famosa y mostró que no la toleraba.

Aunque no se encontraba al aire, no le cerraron el micrófono a Arath de la Torre por lo que se escuchó claramente cuando dijo: “A esa Ferka no la tolero”.

Pese a que reveló que no la tolera, Arath de la Torre se tuvo que aguantar y compartió cuadro con Ferka

Esta indiscreción de Arath de la Torre fue retomada por el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside.

Maxine Woodside habló sobre el error de la producción del programa Hoy que dejó exhibido a Arath de la Torre al hablar mal de su invitada.

“Hoy invitaron a Ferka al programa HOY, fue invitada, llegó y resulta que estaba ella haciendo una especie de baile con otras dos chavas” Maxine Woodside

“Las acababan de presentar y dejaron abierto el micrófono de Arath de la Torre. ¡Dijo que no la soportaba y se oyó al aire!”; recalcó Maxine Woodside.

Pese a que no la toleraba, Arath de la Torre se tuvo que aguantar porque Ferka participó en varias dinámicas del programa Hoy.

Aunque en ninguna le tocó participar junto con Arath de la Torre y siempre se encontraban en equipos diferentes.

Por el momento ni Ferka ni Arath de la Torre se han pronunciado por esta situación.