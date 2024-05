Ferka de 37 años de edad se esta peleando con Pablo Chagra por su participación en MasterChef Celebrity 2024 y hasta empezaron a discutir.

La eliminación de Paco de Miguel de MasterChef Celebrity 2024 ha desatado polémica tras la estrategia que realizo el equipo de los “hielitos”.

Mismo que esta siendo comentado en redes sociales y Pablo Chagra de 30 años de edad, no se quedó atrás lo que desató la furia de Ferka.

Paco de Miguel que junto a Ferka y Jawy Méndez conforman los “hielitos” un grupo que se origino en el reality para avanzar en la final juntos.

No obstante, el famoso influecer fue el primer eliminado del equipo y reacciono llamándolos “hipócritas”.

Ferka (@masterchefmx / Instagram)

Ferka y Pablo Chagra discuten ante la nueva polémica de MasterChef Celebrity 2024

Paco de Miguel se convirtió en el onceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2024 luego de una sorpresiva decisión tomada por los que consideraba sus amigos.

Acción que de inmediato desató toda clase de reacciones en redes sociales.

Pablo Chagra se ha unido ante la polémica que ha surgido entre Paco de Miguel y el equipo de los “hielitos”, donde hasta la misma Ferka le tiró.

“Están atacando de cierta manera a Ferka y Jawy por haberle jugado chueco” Pablo Chagra

Ferka (@masterchefmx / Instagram )

Pablo Chagra compartió en su cuenta de TikTok la controversia del equipo de los “hielito” tras la eliminación de Paco de Miguel.

El influencer expresó que el equipo que formó Ferka y Jawy Méndez era innecesario, ya que el formato del reality show no da para hacer grupitos.

Pues se supone que era una alianza para no dejarse perder y no los eliminaran, pero la estrategia no le favoreció a Paco de Miguel y eso fue lo que generó su eliminación.

Ante esto, Pablo Chagra expresó que la jugada de los líderes de los “hielitos” le está costando que Ferka sea señalada como traicionera.

Además, el influencer expresó su desconcierto las opiniones de Ferka, pues no sabe si las indirectas son para Jorge Losa o para Paco de Miguel.

Ferka le responde a Pablo Chagra luego de ser señalada como traicionera en MasterChef Celebrity 2024

La eliminación de Paco de Miguel en MasterChef Celebrity 2024 ha desatado varias reacciones en redes sociales.

En el capítulo del programa, el influencer recibó el temido mandil negro, por lo que tuvo que cumplir con un difícil reto.

Al final, su platillo no convenció a los jueces y tuvo que decirle adiós a su equipo de los “hielitos”.

Lo que Paco de Miguel no vio es que su compañeros de equipo siguieron una estrategia que no le favorecio.

Pablo Chagra contó para sus seguidores la polémica que esta rondando el reality show con el equipo de los “hielitos” donde Ferka esta involucrada.

Ferka le respondió y le dejó en claro que hablaran de la cocina para aclarar la polémica.