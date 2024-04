Cacharon a Christian Estrada -de 34 años de edad- saliendo con la hermana de su última ex, Aleska Génesis, de 32 años de edad.

De acuerdo con las imágenes, la cita de Christian Estrada tuvo lugar poco después de que saliera de La Casa de los Famosos 4.

Sin embargo, en redes sociales ya no están sorprendidos debido a que no es la primera vez que Christian Estrada sale con familiares de sus ex parejas.

Christian Estrada (Instagram/@estradac11)

Cacharon a Christian Estrada saliendo con la hermana de Aleska Génesis

En La Casa de los Famosos 4, Christian Estrada le prometió a su ex, Aleska Génesis, esperarla el tiempo que fuera necesario.

Sin embargo, luego de que Aleska Génesis demostrara estar interesada en Clovis Nienow -de 30 años de edad- Christian Estrada habría cambiado de opinión.

Y es que al primer eliminado de La Casa de los Famosos lo cacharon saliendo con la hermana de su última ex.

De acuerdo con las imágenes, Christian Estrada y Michelle Roxana -de 28 años de edad- habrían tenido una cita en un restaurante y habrían pasado la noche juntos.

Pues al día siguiente de la cena se les captó yendo a desayunar en la misma camioneta en la que se habían ido.

Christian Estrada ahora sale con la hermana de Aleska 😳#LCDLF4 pic.twitter.com/MtxchHazPk — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 11, 2024

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha reaccionado a los rumores del amorío; sin embargo, los usuarios no se vieron sorprendidos.

Pues años atrás, su ex, Frida Sofía -de 31 años de edad- acusó a Christian Estrada de haberse involucrado con su mamá.

Christian Estrada seguiría dolido con Aleska Génesis

A pesar de que la salida de Christian Estrada con la hermana de su ex no sorprendió a los usuarios, el famoso no se salvó de ser criticado en redes sociales.

Y es que tras su salida de La Casa de los Famosos 4, Christian Estrada se habría mostrado dolido con la relación entre Aleska Génesis y Clovis Nienow.

Pues en las historias de su cuenta en Instagram, Christian Estrada le envió algunos mensajes a Aleska Génesis.