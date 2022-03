Fans de Anuel AA explotan contra Yailin La Más Viral; la llaman tóxica por tomar su identidad en redes

El cantante puertorriqueño Anuel AA, fue duramente criticado, tras permitir a Yailin La Más Viral, usurpar su imagen en redes sociales.

La influencer colocó su fotografía, en él área de ‘foto de perfil’ de la cuenta oficial en Instagram del intérprete de 29 años.

Esto reiteró el ‘hate’ a la actual pareja de Anuel AA, pues, recordemos que muchos de sus seguidores, aún tenían la esperanza de que regresara con Karol G.

Debido a ello, desde el inicio de su romance, Yailin La Más Viral ha sido constantemente víctima de los ‘haters’, quienes, cabe señalar, la hicieron llorar en plena transmisión en vivo.

Yailin La Más Viral y Anuel AA (@yailinlamasviralreal / Instagram)

Asimismo, recientemente, Anuel AA lanzó un hielo al Dj de un antro, luego de que este pusiera una de las canciones de Karol G.

Posteriormente, los internautas señalaron que él no ha superado a la cantante.

Por otro lado, luego del acto “tóxico” de Yailin La Más Viral, tal como lo calificaron, algunos usuarios explotaron en su contra.

“Pobre hombre”, “Cuánta inseguridad”, “Lo tiene controlao”, “Pobre, bien embrujao”, “Bien tóxica”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos también defendieron a Yailin La Más Viral, y confesaron que han tenido actos como los de la influencer.

Yailin usurpa a Anuel (Instagram/@anuel)

“Tóxicos ustedes”, “Muchas mujeres hacemos eso, no me van a dejar mentir”, “Eso es para que vean que las dominicanas no controlan el mundo porque no quieren”, escribieron.

Anuel AA lanza hielo a Dj por poner canción de Karol G ¿Yailin La Más Viral lo orquestó?

Anuel AA, causó mucha polémica, tras lanzar un hielo a un Dj que puso ‘Mami’ de Karol G y comenzó a especularse que fue Yailin La Más Viral quien se lo pidió.

En un clip que está circulando en redes sociales, se puede observar cómo el cantante disfruta de la fiesta, cuando empieza a sonar la canción.

De inmediato, los presentes se pusieron alerta y comenzaron a grabar su reacción, pues la situación es del dominio público.

Posteriormente, Anuel AA se acercó a un barandal y se dispuso a lanzar el hielo al encargado de la música.