La familia de Octavio Ocaña quiere volver a hablar con el actor a través de una médium, a casi dos años de su muerte.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 y su familia ha pasado por un largo camino para pedir justicia.

El actor murió durante una persecución con la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli, según la versión oficial de la Fiscalía mexiquense.

Supuestamente, Octavio Ocaña se disparó en la cabeza por accidente y murió, pero su familia logró que esta versión se desestimara.

En mayo, la CNDH determinó que la policía de Cuautitlán Izcalli ejerció fuerza excesiva contra Octavio Ocaña.

La muerte de Octavio Ocaña pasó de ser un “accidente” a un caso de homicidio doloso y su familia sigue luchando para obtener justicia.

Bertha Ocaña manifestó en una entrevista con De Primera Mano que extraña a su hermano y le dio alegría verlo en un video donde lo recrearon con inteligencia artificial.

Además, la hermana mayor de Octavio Ocaña se ha planteado contactarlo con ayuda de una médium.

“Les comentaba que sí es algo que a mí me interesa hacer (contactar a Octavio Ocaña) la verdad aún no lo hago, ojalá me recomendaran a alguno muy bueno”

Bertha Ocaña