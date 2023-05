El caso de Octavio Ocaña no se acaba y como la familia sigue en busca de justicia para la muerte del actor, compartieron que han sido amenazados.

Recordemos que por la muerte de Octavio Ocaña, sucedida el 29 de octubre del 2021, hay un policía detenido, Leopoldo N. Sin embargo, hay un prófugo de la justicia, Gerardo N.

Según las versiones de la familia de Octavio Ocaña, quien murió a los 22 años de edad, las amenazas vendrían del resto de los implicados en la muerte del actor.

¿Octavio Ocaña tendrá serie de televisión? (@octavioperezpabenito / Instagram)

Familia de Octavio Ocaña ha recibido dos amenazas para dejar el caso

Hubo demasiadas contradicciones entre la Fiscalía del Estado de México con respecto a la muerte de Octavio Ocaña, por lo que su familia se ha dado a la tarea de investigar la verdad.

En una rueda de prensa dada con la familia del actor de Vecinos y su equipo legal Lex Pro Humanitas, se dio a conocer las amenazas que han recibido.

Familia de Octavio Ocaña con su equipo legal Lex Pro Humanitas. (@lexpromx / Instagram)

En el encuentro con la prensa, el padre de Octavio Ocaña, compartió que han recibido dos amenazas, mismas que vienen de dos teléfonos celulares distintos.

“Fueron amenazas de muerte, pero no les hago caso, simplemente quieren que me calle y n me puedo callar”. Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña.

Pese a ello, Octavio Pérez, el padre del actor, dijo no sentirse intimidado por las llamadas y estar firme en que el nombre de su hijo salga limpio.

Por otra parte, Bertha Ocaña, la hermana del actor, compartió que ellos viven su vida normal, pero la Fiscalía está enterada que si algo les sucede es por los prófugos que no han localizado.

“Si algunos de los dos policías implicados se vuelve un prófugo de la justicia es culpa de ustedes, hoy hay un prófugo y si algo nos llega a pasar a algunos de nosotros la responsabilidad sigue siendo de la Fiscalía”. Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña.

Y es que la versión del abogado Francisco Hernández, es que advirtieron a la Fiscalía sobre Gerardo N -el prófugo de la justicia-, pues aseguraron se iba a escapar si no lo detenían, y así fue.

recompensa por policía involucrado en muerte de Octavio Ocaña (Lex Pro Humanistas)

Familia de Octavio Ocaña anda con seguridad, pero solo en el Estado de México

Octavio Pérez, el padre de Octavio Ocaña, compartió que sí teme por su vida, pero solo en el Estado de México, pues es en esta zona donde únicamente anda con seguridad.

El padre del actor mexicano señaló que le pusieron “policías ministeriales y de investigación”, que lo escoltan pero únicamente en el Estado de México.

Compartió que para él es más segura la CDMX, su natal Tabasco y otros estados de la República, y ahí puede estar sin seguridad. Pero en el Estado de México sí teme.

“En el Estado sí tengo amenazas, en otro lado no”. Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña.

Finalmente, el padre de Octavio Ocaña señaló que sabe que corre peligro “porque me metí en una corporación policiaca y no cualquiera lo hace”. Sin embargo, advirtió “me lo van a pagar y ya me lo están pagando”.