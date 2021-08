Tras la muerte de Sammy Pérez, su expareja Zuleika Garza continúa en medio de la polémica, luego de que los sobrinos del comediante la acusaron de vaciar las cuentas bancarias del famoso.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Zuleika Garza se defendió y aseguró que las acusaciones en su contra están afectando a su familia, incluso reveló que su hija se quiso suicidar por el acoso que viven cada día.

A casi un mes de la muerte de Sammy Pérez, Zuleika Garza se defendió de las acusaciones en su contra por presuntamente haber vaciado las cuentas del comediante antes de regresar las tarjetas a los sobrinos del comediante.

Durante su conversación Zuleika Garza aseguró que los más afectados en esta situación han sido sus padres y sus hijos, ya que ellos viven el acoso de los seguidores de Sammy Pérez todos los días.

La expareja de Sammy Pérez reveló que su hija se quiso quitar la vida por todas las cosas que le decían.

“Mis hijos han salido muy afectados de todos esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene arritmia cardiaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería suicidar por todo lo que decían es muy depresiva”

En el video, Zuleika Garza señaló que incluso alguien filtró su dirección y reveló fotos de la casa de sus padres, quienes han visto su salud deteriorada por todos los ataques en su contra.

De acuerdo con la expareja de Sammy Pérez ya no puede salir a la calle pues de inmediato es atacada por los seguidores del comediante.

“Dieron la dirección, no sé quién y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas, a mi hija le dicen de cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más”

Zuleika Garza