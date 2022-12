A dos años de haber contraído matrimonio tras mas de una década de relación, Evaluna Montaner y Camilo estarían atravesando por una crisis.

De acuerdo con diversos medios de comunicación como E! News, la pareja -que es considerada una de las más estables dentro del mundo de la farándula- ha tenido algunos problemas.

Una persona allegada a Camilo, de 28 años de edad, y Evaluna Montaner, de 25 años de edad, han tenido problemas por la desorganización que hay en su casa.

Camilo y Evaluna (Instagram/@camilo)

Resulta que la pareja es acumuladora, es decir, adquieren diversos artículos los necesiten o no, y lo peor de todo es que los almacenan al punto que no saben donde acomodarlos, por lo que no hay un orden y una limpieza adecuada en su hogar.

Esto lo confirmó recientemente Mau Montaner, hermano de Evaluna Montaner. El joven, de 29 años de edad, hizo la revelación del reality familiar “Los Montaner”.

Problemas de Evaluna Montaner y Camilo también están relacionados con su hija

Pero no todo son cosas materiales, los problemas de Evaluna Montaner y Camilo también son por su hija Índigo, quien llegó al mundo en enero de 2022.

Aunque antes y después del nacimiento de la niña dejaron claro que no harían público su rostro hasta que la propia lo decidiera, paparazzis lograron captar la carita de la bebé.

Prensa se las ingenió para fotografiar a Índigo en brazos de su papá cuando éste se encontraba en el aeropuerto de Miami.

Esto habría causado la molestia de la hija del cantautor Ricardo Montaner, de 65 años de edad. La dio por hecho que Camilo se descuidó y de alguna forma expuso a la pequeña.

Índigo, el hijo de Evaluna y Camilo quedó descubierto. (Especial)

Sin embargo, aunque esto no se ha confirmado, seguidores de la pareja desean que Evaluna Montaner entienda que al ser una figura pública, las fotos de su familia están entre las más cotizadas y por tanto no es tan grave.

Otras personas más aseguran que los supuestos problemas del matrimonio quizá forman parte de la promoción del reality familiar, fórmula que usaron Los Derbez.