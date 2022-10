Eugenio Derbez ha recibido los mejores deseos tras haber sufrido un accidente, incluso Victoria Ruffo, su ex, le envió sus mejores deseos, pero ni en su recuperación, será perdonado por la actriz.

El actor de 61 años de edad, se encuentra convalenciente tras sufrir una fractura en el hombro.

Seguidores y amigos han estado al pendientes de su salud, incluso Victoria Ruffo inició una cadena de oración por su salud.

Victoria Ruffo, de 60 años de edad, conoció a Eugenio Derbez en 1989. Estuvieron juntos por tres años, pero formalizaron cuando la actriz se embarazó.

Sin embargo, años después trascendió que el actor había planeado una boda falsa, situación que molestó a Victoria Ruffo y versión que ha sido desmentida por el actor.

Cuando José Eduardo Derbez tenía cinco años, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron, por lo que iniciaron una batalla legal por la custodia de su hijo.

El actor asegura que Victoria Ruffo no le permitió ver a su hijo, por lo que se perdió varias etapas de su vida y eso ha hecho que le guarde rencor a la actriz.

El estado de salud de Eugenio Derbez no cambia en nada su mala relación con Victoria Ruffo, quien desea que pronto sane, pero no piensa hablar con él.

Victoria Ruffo habló de la salud del actor, la cual ha ido mejorando: “A mi me da mucho gusto (la recuperación de Eugenio Derbez) somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera, y por su puesto no desearle nunca daño a nadie, ni mal”.

Pero eso no cambia que la actriz no quiera tener contacto con Eugenio Derbez: “No, tampoco, tampoco es para tanto”

Menciona que José Eduardo Derbez está muy al pendiente de su padre, pues ahora están muy unidos.

“José Eduardo está muy al pendiente de su papá, siempre lo ha estado, ahora están muy unidos, eso se los he dicho siempre, eso me da mucho gusto” reveló Victoria Ruffo.

Por otro lado, la actriz lamenta que la edad de Eugenio Derbez ya lo ponga en peligro de lesiones y fracturas.

Reiteró que no tiene intención de reconciliarse con su ex, pero espera que pronto salga de sus problemas de salud.

“No, eso no, pero sí todas esas cosas que nos hemos dicho, bueno, pues la vida cambia, pasa, hay que ir madurando y creciendo, la vida se puede ir en un ratito (...) pero de ahí a reconciliación, no. Yo no le deseos daño, no le deseo mal, le deseo bien”

Victoria Ruffo