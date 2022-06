Inevitable. Nuevamente Eugenio Derbez despierta el hate en redes sociales tras burlarse de ahuehuete de la CDMX que fue sembrado 10 días atrás en la Glorieta de la Palma.

Verás, Eugenio Derbez nuevamente hizo enojar al gobierno de la CDMX y a mucha gente por burlarse del estado en el que se encuentra el ahuehuete que sustituyó a la emblemática palma.

Y es que el árbol comenzó a secarse a pocos días de su traslado y poco después de que un auto se impactara contra él, hechos que inspiraron a Eugenio Derbez para su nueva burla.

Afirman que el ahuehuete de Reforma se estaría secando (Twitter)

Imitando la expresión. “No, no es suiza”, que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la ciudad de México, usó para promocionar el programa Sembrando Parques, el comediante tuiteó:

“No, no es el bosque de Sherwood, es el Ahuehuete seco de Reforma en la ciudad de México”, así como agregó el hashtag #semblandoparques junto a una imagen del sentido árbol.

(Eugenio Derbez / Twitter)

Pero esto no fue todo, ya inspirado y dispuesto a hacer sátira de lo dicho por la Jefa de Gobierno, el productor televisivo también se burló de la apariencia del Parque de Tlalpan y de Xochimilco.

“No, no es Disneylandia, es un parque en Tlalpan en la ciudad de México”: Eugenio Derbez

(Eugenio Derbez / Twitter)

“No, no es Venecia es Xochimilco, en la ciudad de México”: Eugenio Derbez

(Eugenio Derbez / Twitter)

Le llueve hate a Eugenio Derbez

Mientras que algunos de los millones de seguidores de Eugenio Derbez se unieron a la burla, no faltaron los cibernautas que usaron su burla en su contra; sí, al productor le llovió hate.

“No, no es el cerebro de Eugenio Derbez, es el Ahuehuete de Reforma. El árbol no está tan seco”, “Está menos seco que tu talento, sin duda alguna”, “Tan seco el humor que ya no puedes copiarle a Andrés Bustamente”,

“Jajaja exclamó el wey que no vive en México”, “Cuando la gente es pendeja solo repite y no se informa que fue trasplantado y está en proceso de adaptación”, “No es Eugenio Derbez,es Dicaprio y el si ganó un Oscar”, citan en Twitter.

Le llueve hate a Eugenio Derbez (@Sergedcg / Twitter)

Le llueve hate a Eugenio Derbez (Twitter)