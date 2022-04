Eugenio Derbez desmiente estar vetado de Televisa por entrevistas en TV Azteca

En sus cuentas de redes sociales al actor mexicano Eugenio Derbez desmintió los rumores alrededor de su veta por parte de la la televisora Televisa.

Y es que en varios medios de comunicación habrían asumido que esta se debió a que Eugenio Derbez dio una entrevista a TV Azteca.

Sin embargo, señaló el actor este no sería el motivo detrás de polémica con la empresa con la que trabajó durante años y lo llevo a la fama.

“Oigan he estalo leyendo muchas notas que me han llegado donde dicen que estoy vetado de televisa por haber dado entrevistas a Tv azteca, eso es falso”

Y es que el actor explicó él le ha dado entrevistas desde hace muchos años a TV Azteca, las cuales incluso se llevaron a cabo mientras se encontraba trabajando para la otra televisora.

Por lo cual reitero la información que ha estado circulando sobre el motivo de su veto sería falsa.

“Yo llevo dando entrevistas a TV azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años dandole entrevistas a TV azteca y nunca jamás me han vetado por eso, ese no es el motivo”

Sobre el porque no había aclaro el tema de su veto de Televisa el famoso destacó nadie le preguntó los motivos después de que lo diera a conocer durante la alfombra roja de la película “¿Y Cómo Es Él?”.

Pues cabe recordar enfrente de micrófonos de distintos medios, Eugenio Derbez confesó estar vetado desde años, motivo por el cual dejaron de televisar sus programas.

“No lo aclare porque nadie me ha preguntado, nadie me ha preguntó. Todo el mundo asumió que era porque le di una entrevista a TV Azteca cosa que he dado toda mi vida”

Eugenio Derbez