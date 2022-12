Eugenio Derbez descarta ser enemigo de Guillermo del Toro: “nos queremos mucho”, dice el actor luego de que surgieron versiones que el cineasta había arremetido en contra del comediante.

El pasado 26 de noviembre Guillermo del Toro de 58 años de edad se convirtió en tendencia luego de que compartió unas publicaciones en donde mostraba su inquietud con la Secretaría de Cultura al darse a conocer que los Premios Ariel 2023 se cancelaban por falta de recursos.

Sus publicaciones generaron controversia y es que algunas personas consideraron que estaba hablando despectivamente del cine de Eugenio Derbez y Omar Chaparro.

Tras la controversia que se generó y en pleno proceso de recuperación, Eugenio Derbez de 61 años habló sobre su presunta disputa con Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los cineastas más exitosos en México, es por ello por lo que sus opiniones suelen generar gran interés.

Sin embargo en esta ocasión sus palabras sobre los Premios Ariel 2023 fueron malinterpretadas generando gran controversia luego de que algunas personas consideraron que había criticado el trabajo que ha realizado Eugenio Derbez y Omar Chaparro en la industria cinematográfica.

En medio de toda la polémica, Eugenio Derbez concedió una entrevista con el programa Ventaneando donde reveló si es verdad que tiene una pelea con Guillermo del Toro.

Eugenio Derbez señaló que el mensaje de Guillermo del Toro fue mal interpretado y aseguró que tiene una buena amistad con el cineasta mexicano.

Durante su conversación, Eugenio Derbez confesó que con Guillermo del Toro ha hablado del cine comercial y de arte y ambos aún coincidido que no es algo que está peleado ya que hay gente que disfruta de ambos.

“Nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Hemos hablado mucho de esta diferencia entre el cine comercial y el de arte que no tienen que estar peleados porque no habrá industria, porque la gente quiere ir al cine divertirse y no siempre ver películas de arte”

Eugenio Derbez