Tiene tres meses que Eugenio Derbez sufrió un accidente que le dejó 17 fracturas en el hombro y la emergencia de ser operado, y aunque aún no está recuperado ya anda de entrevistador.

Eugenio Derbez y su familia se burlaban de los que difundieron el rumor de su muerte, y es que ahora demostró que ya ni está en cama, pues entrevistó a Memo Ochoa.

El actor y cómico de 61 años de edad, se mostró fanático del Mundial de Qatar 2021, al invitar a Memo Ochoa, el portero de la Selección de México, a un Instagram Live.

Eugenio Derbez compartió que aún no se encuentra muy bien en su recuperación, aunque se autocalificó como bien, pese a que no tiene su movilidad al cien por ciento.

Por medio de un video en vivo en Instagram, con el objetivo de platicar con Memo Ochoa de 37 años de edad, sobre el Mundial de Qatar 2021, Eugenio Derbez se mostró ante sus redes.

Lo primero que dijo el actor mexicano fue “voy muy bien”, mostrando que tiene más avance del que sus doctores le habían compartido que tendría luego de su fractura de hombro.

Mostró no solo que ya no tiene su soporte ortopédico como completo, sino de solo una manga y ejemplificó hasta dónde puede mover su hombro.

“Los doctores me dijeron que no iba a poder yo, levantar el brazo, no más allá del hombro nunca más y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”.

Eugenio Derbez, actor.