El conductor Esteban Arce es la burla en redes sociales luego de asegurar que la iniciativa sobre aborto legal, seguro y gratuito propone “degollar bebés” al nacer.

En su cuenta de Twitter, Esteban Arce señaló que este jueves 29 de septiembre de 2022, la Cámara de Senadores votaría una iniciativa de ley, a la que calificó de “horrorosa” porque, según él, permitiría matar a un bebé al nacer.

El conductor mintió y refirió que la iniciativa plantea matar al bebé al nacer y no conforme con ello, narró explícitamente cómo se haría: “que al sacar su cabecita ¡sea degollado!”.

El conductor, quien se asume como católico y provida, acusó que “la propuesta macabra” es de la autoría de la senadora morenista Martha Lucía Mícher. Así lo dijo:

“¡Abortar hasta 9 meses! Mañana jueves 29/SEP senadores podrían votar una iniciativa de ley HORROROSA que permitiría matar al bebé al nacer así: que al sacar su cabecita ¡sea degollado! La propuesta macabra proviene de la Comisión de S y tiene como autora a Malú Micher”.

Tunden a Esteban Arce por decir que iniciativa sobre aborto legal propone “degollar bebés al nacer”

Luego de que Esteban Arce dijera que la iniciativa sobre aborto legal propone “degollar bebés al nacer”, diversos usuarios no tuvieron reparo en tundirlo en redes sociales.

“Se me hace que la Virgen (personalísima asesora del fachito este), se fue de peda o se metió una honguisa muy loca, y después le habló al oído al fachitroli. Ya no se puede confiar ni en la Guadalupana, caray!”; Felicidades por llegar a viejo sin ser víctima mortal de tus pendejadas”; “Por gente como Esteban Arce, la gente mayor es la única que ve la televisión pública”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación los usuarios.

Es importante mencionar que esta misma noticia falsa no sólo fue difundida por Esteban Arce, sino también por diversos voceros de la asociación provida “Red Familia” y algunos religiosos.

Sin embargo, la propia senadora Malú Mícher rechazó que haya propuesto iniciativa para avalar el aborto a los 9 meses y acusó campaña de difamación en su contra.

“Lamentablemente, se dieron a la tarea de subir a los medios de comunicación una sarta de mentiras y falsedades, incluso de las que yo no estoy a favor, jamás he declarado estar a favor del aborto a los 9 meses. Jamás en mi vida lo he hecho y jamás lo haré. Es increíble... de asesina no me bajan, no voy a permitir que me llamen asesina”, expresó la senadora entre lágrimas .

Malú Mícher aclaró que el dictamen en cuestión responde a la legislación vigente en 9 estados de la República, así como diversas normas oficiales de salud. Además, apuntó, los ejes centrales de la iniciativa incluyen:

una educación sexual integral

acceso a métodos anticonceptivos, salud neonatal, salud sexual y reproductiva

objeción de conciencia con base a lo que sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación